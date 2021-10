Piedra en el zapato

HUGO VARELA FLORES

El diputado local Hugo Varela Flores, apoyó con todo al candidato a la dirigencia nacional del PRI, Alejandro Moreno. Como en los viejos tiempos, el diputado llevó a los sindicatos de la CTM en un evento organizado en la central obrera. Hubo pase de lista y corporativismo para garantizar el respaldo al ex gobernador de Campeche que busca la dirigencia nacional. El PRI no cambia.

YULMA ROCHA

La ex diputada del PRI Yulma Rocha, también apoyó al ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, en su visita a León. Toda la estructura de Yulma Rocha y Francisco Arroyo está trabajando a favor de Alejandro Moreno. El ex gobernador de Campeche tiene asegurado el triunfo en Guanajuato.

ALEJANDRO MARES

Uno de los pocos apoyos de Ivonne Ortega en Guanajuato es Alejandro Mares, ex dirigente municipal del PRI en León y ex regidor del Ayuntamiento. Mares ha buscado votos para Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán. Pero no son muchos los priístas que están apoyando su campaña.

MAURICIO HERNÁNDEZ

El súper delegado del Gobierno Federal en Guanajuato, Mauricio Hernández, ha tenido pocas actividades públicas en los últimos meses. No organiza eventos, no asiste a primeras piedras o cortes de listón, y tampoco da entrevistas. Según parece, el súper delegado está ocupado con toda la logística de las becas a ninis y a adultos mayores. La última vez que se le vió públicamente fue en la inauguración del Eje Metropolitano León-San Francisco del Rincón.

