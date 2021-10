Piedra en el Zapato

ANTARES VÁZQUEZ ALATORRE

En una conferencia en León, la senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre dijo que podrían seguir las bajas en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador porque algunos todavía no se adaptan a la política de austeridad. La realidad es que la senadora de Morena no encontró cómo justificar o explicar la salida del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Y es que por más argumentos que puedan dar, no hay forma de entender la renuncia del Secretario de Hacienda.

ALMA ALCARAZ

La presidenta de Morena, Alma Alcaraz, también estaba desconcertada con la salida del secretario de Hacienda, Carlos Arzúa. Y luego tuvo que explicar el por qué no hay obra pública suficiente en Guanajuato y terminó diciendo que se acabaron los privilegios para los constructores.

ULISES RUIZ

El ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, estuvo de visita en León, y dijo que si se convierte en dirigente nacional del tricolor expulsaría del partido al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Es en serio? Ulises Ruiz tuvo una administración desastrosa en Oaxaca, con un conflicto magisterial que duró 7 meses, y ahora quiere ser dirigente del tricolor. Es lo único que le falta al PRI.

DENNY MÉNDEZ

El dirigente municipal del tricolor en León, Denny Méndez, por cierto, tuvo que acompañar a Ulises Ruiz, como si fuera bueno. A final de cuentas, el papel de Denny Méndez es ser cordial con todos los aspirantes a la dirigencia nacional, pero hay de candidatos a candidatos. Lo cierto es que no es el mejor momento para ser líder de tricolor en León. El mismo Denny Méndez tuvo que salir a dar la cara ante la captura de Bárbara Botello.

