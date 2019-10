Pie en el Zapato

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN

La Secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colín, está confirmada para estar en la feria de Hannover que hoy comienza en León. Graciela Márquez es una académica mexicana con estudios en Harvard y profesora en el Tec de Monterrey, el ITAM y la UNAM, pero los empresarios guanajuatenses todavía tienen dudas sobre si ayudará o no a la industria local. Los zapateros le están pidiendo mantener el arancel en contra del zapato chino para este mes, pero ella no ha dicho ni sí ni no. A ver si trae sorpresas en su visita a Guanajuato.

ALFONSO ROMO GARZA

El empresario regiomontano Alfonso Romo Garza también estará en la feria de Hannover en León. Alfonso Romo es el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y es uno de los principales asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su origen empresarial, Alfonso Romo Garza entiende la importancia del Hannover en México y en Guanajuato. Pero hay que ver si puede convencer al Presidente de México a venir de última hora al cierre de la feria empresarial más importante del mundo.

LUIS GERARDO GONZÁLEZ

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (Ciceg), Luis Gerardo González, aprovechará el Hannover Messe para hablar con la Secretaria de Economía Graciela Márquez. Esta es la gran oportunidad para los zapateros de León de convencer a la Secretaria de Economía sobre la necesidad de mantener el arancel al zapato chino. Si no la convencen en estos días, va a ser muy complicado que el Gobierno Federal proteja a los zapateros en un par de semanas que vence el decreto del 10 de abril.

BERND ROHDE

El director de Industrial Transformation México, Bernd Rohde, es uno de los principales organizadores de la feria de Hannover Messe en León. Rohde ha dicho que será la feria industrial más importante del país. A partir de hoy habrá en León más de 180 expositores, 70 conferencias y más de 10,000 visitantes. El eje central de la feria industrial serán las tendencias de la Industria 4.0.