Presidente enloquecido

Si habíamos pensado haber visto todo, no es así. Durante estos tres años y dos meses, los mexicanos no hemos tenido descanso, ni tregua de un gobierno "diferente" cómo el presidente López Obrador auto describe a lo que "bautizó" como la 4T y el gobierno de los pobres. De ese "pueblo sabio" que no se equivoca, porque lo llevó al poder. Y jamás nunca, habíamos padecido un gobierno que machacará a la ciudadanía de la manera cómo el actual gobierno ha maltratado e insultado a todos por igual, incluidos los pobres.

Esta semana en particular, pasará a la historia por haber partido en dos al ser humano que se había vendido al pueblo mexicano cómo un ente de otro planeta. Inmaculado, sin defectos, que no miente, honesto, incorruptible y todos aquellos adjetivos que pudiesen aplicarse al hombre perfecto. Aún, cuando hemos sido testigos de un sin número de casos, donde la perfección y pureza humana, cómo política, han estado muy lejos de lo que presume AMLO.

Y cual ser humano imperfecto y finito, cómo lo somos todos, al ser descubierto públicamente ante el mundo y su pueblo, un político más corrupto, mentiroso, tramposo y vulgar, enloquece de ira y furia, dando tumbos sin ton ni son al grado de llevar al límite del ridículo internacional al pueblo de México y su política exterior, amagando con romper relaciones diplomáticas con nuestros hermanos españoles y su gobierno. Todo con tal de distraer la atención del pueblo, del escandalo donde su hijo mayor y nuera están envueltos por actos de tráfico de influencias y corrupción.

Todo el entramado de corrupción y dádivas a favor de la esposa del hijo mayor de AMLO y del vástago, fue descubierto por un trabajo de investigación debidamente documentado por la ONG "Mexicanos Contra La Corrupción y La Impunidad", difundido por la plataforma digital LATIN US y el periodista Carlos Loret de Mola. Quién se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el presidente, su gobierno y familia, al destapar constantemente diversos actos de corrupción de la familia López Obrador, así cómo de colaboradores cercanos al mandatario.

Ante tales descubrimientos periodísticos, el presidente ha creado toda una maquinaria gubernamental nunca antes vista en México, persiguiendo a Loret de Mola y todos aquellos comunicadores que se atreven a difundir los actos de corrupción del gobierno, de toda la parentela y amigos que están saqueando el país cómo siempre. Ha quedado al descubierto AMLO y evidenciado cómo el político de siempre, igual o peor que sus antecesores que lucran con el poder político.

Mientras el "pueblo sabio" incrementa los índices de pobreza en México, viviendo de los programas sociales y asistenciales que la 4T provee a 6.5 millones de mexicanos que viven y subsisten del erario público, la clase media lucha todos los días por subsistir ante el incremento descomunal de precios de todos los servicios. Los empresarios sin ningún tipo de apoyo fiscal para poder crear fuentes de empleo. El pueblo no puede más, vivimos momentos cruciales para todos, donde debemos actuar.

Para todo problema hay una solución, está en nuestras manos. El 10 de abril es la fecha para la Revocación de Mandato. Acudamos todos a la cita.

¿No cree usted?

Dr. Carlos Díaz Abrego

