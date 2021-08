¿Por qué castiga AMLO a Guanajuato?

Primero: nos escondió la gasolina durante un mes. Segundo: nos dejó sin protección para la industrial del calzado durante 7 meses. Tercero: nos dejó solos en la lucha contra el narcotráfico. Cuarto: nos mandó las vacunas casi hasta el final.

¿Qué trae Andrés Manuel López Obrador contra los de Guanajuato? Nos recortó el presupuesto federal con más de 20 mil millones de pesos en tres años. Cada rato celebra en su conferencia que haya muertos en Guanajuato y nos hace mala fama con la inseguridad, afectando al turismo. Después dejó de mandar las suficientes medicinas a los hospitales. Y ahora nos quitará el agua de El Zapotillo.

¿Por qué el Presidente de México toma decisiones en contra de los leoneses y los guanajuatenses? ¿Será por ser una región conservadora? ¿O estamos exagerando?

De entrada, se equivoca Andrés Manuel López Obrador al pensar que Guanajuato es lo mismo que el PAN. Guanajuato es mucho más que un partido político o una ideología. El Presidente tiene que entender que no está afectando al PAN en su lucha política. Está afectando a una región pujante y emprendedora. No le quitó el agua al PAN. Le está quitando el agua a un millón 600 mil leoneses que necesitan el líquido para sobrevivir.

"Nos está hundiendo por todos lados", dijo el presidente de Concamín, Ismael Plascencia, al conocer la noticia de El Zapotillo. "Estamos viendo que para seguridad no llegan recursos y más de 20 mil millones de pesos en tres años que no han llegado al Estado", agregó Ismael Plascencia.

"Se trata de una venganza del Presidente por sus derrotas electorales y la poca aceptación que tienen en la entidad", dijo Román Cifuentes, el presidente estatal del PAN.

"Castigan a leoneses", tituló el periódico a.m. en su nota principal este domingo.

La decisión de quitarnos el agua de El Zapotillo -tomada por AMLO el sábado en su visita a Temacapulín-, desconcierta a los leoneses. Tenemos 25 años esperando el agua de la presa y ahora nos viene a decir que no habrá una sola gota. Se hicieron las gestiones durante dos décadas con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para construir la cortina de la presa, y ahora nos dice AMLO que todo fue en vano. Se han afrontado decenas de juicios en los tribunales y ahora el Presidente de México nos dice que no hay agua.

Se trata de una decisión política y no una decisión técnica. No son los expertos los que nos dicen que no hay agua, por cuestiones técnicas. Son los políticos de Morena por cuestiones políticas. ¿Qué está buscando AMLO con esta decisión? ¿Se da cuenta que está desatando la guerra del agua? Ya lo dijo el síndico electo ayer por la tarde, José Arturo Sánchez Castellanos, si nos quitan El Zapotillo, entonces vamos a retener el agua de la Presa Solís y el río Turbio para que no llegue a Chapala.

AMLO estaría desatando una guerra por el líquido. La decisión de quitarnos el agua es lo menos popular que puede verse en León. Nos estamos quedando sin líquido. Los mantos acuíferos están secos. Nos queda agua para 20 años a lo mucho y el Presidente de México nos dice que no le importa.

Esto es inexplicable y absurdo. Cuando ya está construida la cortina y estamos cerca de traer el agua a León, el presidente Andrés Manuel dice que no nos dará nada. Un solo hombre quiere tomar la decisión de quitarnos el agua a los de León. Una sola persona quiere decidir que un millón 600 mil leoneses no reciban agua de El Zapotillo. Un solo hombre quiere borrar de un plumazo un proyecto que tiene 25 años de planeación y de ejecución -el acuerdo presidencial es de 1996-, sin que nadie se atreva a decirle que está equivocado.

¿Qué clase de país tenemos?. Primero tardamos 25 años en construir una presa para traer el agua. Y ahora un Presidente con poderes extralimitados nos quiere hacer sufrir de sed.

