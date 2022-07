La mafia quiere controlar la carne y el pollo

Ya están descarados. Los mafiosos de México se están metiendo a controlar el mercado de la carne y el pollo, el pan y las verduras.

Nunca se habían metido a controlar los mercados en México. Ahora ya quieren controlar los sectores productivos.

Hace 15 años, los narcos se conformaban con manejar la producción de droga y el envío de mariguana y cocaína a Estados Unidos. Después comenzaron a administrar las narcotiendas y el consumo local de drogas en los municipios. Los mafiosos le subieron de nivel cuando comenzaron a cobrar derecho de piso a los tianguistas y comerciantes, y a controlar todo lo ilegal, como la piratería, el contrabando y los centros nocturnos y prostíbulos. Pero los mafiosos cada vez quieren más. En los últimos 7 años, se metieron con todo al huachicol y ahí encontraron grandes ganancias.

No tienen llenadera. Cada vez adquieren más confianza y cada vez le tienen menos miedo al Gobierno Federal. Ahora van por más.

Hay indicios en varios estados del país en donde están queriendo controlar el mercado de la carne y el pollo. Los narcos se están metiendo con los carniceros para cobrarles piso, pero también para manejar ellos los negocios.

Los narcos están haciendo sus propios negocios. Manejan el comercio de los cigarros de contrabando, y se están queriendo meter al pan y a las verduras. En las centrales de abasto, ya están metidos, hasta queriendo controlar la venta de cerveza al mayoreo.

La mafia escala en México. Llámese Cártel de Jalisco o Cártel de Sinaloa, los narcos avanzan en el país, ante un Gobierno Federal que no quiere meterse a impedir que se metan a los distintos sectores. Todavía es momento de frenarlos. En otros países, las mafias controlan el mercado del acero y las minas, y tienen a las grandes empresas contra la pared, obligados a hacer negocios con ellos. Aquí todavía no ocurre. Pero no tardan. Hay que pararlos. Hay que frenarlos. Hay que impedir que los mafiosos avancen.

Y eso no va a ser mediante abrazos.

Los abrazos no están funcionando.

Tampoco todo se resuelve con balazos. Hay que investigarlos. Hay que combatirlos. Quitarles sus negocios. Congelarles las cuentas. Desarmar sus estructuras delictivas. Tumbarles sus operaciones financieras. Y encarcelarlos.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.