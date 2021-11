Inseguridad y economía en Guanajuato: los impactos que no se ven

No existen estudios serios que midan el impacto de la violencia y la inseguridad que vive Guanajuato en su economía. Incluso, no los hay en todo México. Ayer se lo pregunté al Secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini y me lo confirmó.

Tenemos sí, algunos indicios de que hay una correlación entre la violencia y la inseguridad frente al crecimiento económico del Estado, la competitividad y la atractividad de inversiones. Pero nos faltan elementos para profundizar en el diagnóstico y empezar a buscar soluciones.

Leyendo un documento hecho por el Tecnológico de Monterrey denominado "Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo de la competitividad y la atractividad del Municipio de León" (2020) encontré precisamente un análisis de la competitividad y la atractividad de las ramas de actividad económica prometedoras para este municipio.

También se identificaron "Factores inhibidores de la creación de valor en las empresas" y lo que esa gráfica reporta en primer lugar es la "inseguridad, robo de mercancías o extorsión". La inseguridad medida junto a la inadecuada cultura de negocios en las empresas, deficiencias en los niveles gerenciales, altos costos de la tecnología y la obsolescencia tecnológica de las empresas, ganó como mayor problema.

Ayer, en la reunión sostenida por algunas diputadas y diputados del Congreso del Estado con el Secretario de Seguridad Pública frente a la preocupación generalizada por las cifras de la violencia y la delincuencia en nuestro querido Guanajuato, basé mi intervención y preguntas en tres líneas de acuerdo con mi función de Representante Ciudadana: (1) acciones legislativas, (2) vigilancia de los recursos públicos y (3) voz ciudadana de las y los guanajuatenses.

En consecuencia, pregunté por las acciones legislativas que identifica el Secretario como pendientes para fortalecer la actuación de los cuerpos policiacos en el territorio estatal y por los recursos públicos de los que dispone y su buen uso, la relación gasto-resultados que toda la ciudadanía guanajuatense merece saber.

Concretamente explicó que sí identifica algunas deficiencias legislativas, como un mecanismo de vigilancia en los sistemas municipales en cuanto a controles de confianza periódicos y la rendición de cuentas de las corporaciones municipales y sus mandos, pues la inexistencia de sanciones ha relajado por completo el cumplimiento de la observación sistemática que debe prevalecer en el sistema de seguridad. En cuanto al uso de los recursos públicos, aseguró encabezar la dependencia más auditada del Estado y que siguen haciendo falta recursos presupuestales, lo que es evidente en los municipios de Guanajuato y una preocupación de todas y todos quienes lo advertimos.

Luego expuse que la sociedad en general tiene muchas cosas que decir sobre el estado de inseguridad de Guanajuato y que las cifras crecientes que se muestran cada día en los medios nos horrorizan, pero que identifico también impactos que no se ven, como el caso de la relación inseguridad-economía.

Si como nos dicen siempre, la situación de inseguridad se vincula con condiciones precarias en lo económico, las mismas podrían agravarse si se confirma esa correlación y podrían todavía recrudecerse los impactos de un estancamiento en el crecimiento económico del Estado.

Pero no tenemos claridad de ello, y como lo dije al inicio, el Secretario de Seguridad me confirmó que son factores que ni siquiera hemos medido.

Necesitamos un estudio profundo y multidimensional para explicarnos la inseguridad de Guanajuato en primer término, y también para analizar su impacto en la competitividad y la atractividad que involucre a todo el territorio pues la gestión pública estatal y municipal incide directamente en las variables.

Con los datos actuales es sumamente difícil de medir y por lo tanto de encontrar soluciones, debemos conocer los cruces de datos con variables constantes en el tiempo y por periodos largos. Necesitamos saber cuánto le cuesta la inseguridad al mayor número de esferas económicas de manera formal e imparcial.

Desde luego que comparto la indignación y la rabia por la alarmante situación que enfrentamos entre cifras de homicidios, feminicidios, extorsiones, lesiones, robos y más.

Pero intento encontrar nuevas aristas de la problemática desde mi área de especialidad y desde mi responsabilidad para exigir que esto se atienda de manera integral y con visión, porque siendo el mayor problema que enfrentamos en la actualidad, sin duda será el que genere los mayores impactos que enfrentaremos en el futuro.

La inseguridad nos confronta y nos duele por lo que se ve, y nos falta todavía afrontar lo que no se ve.

