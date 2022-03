El desorden político en la sociedad

No tengo la menor duda que cada día que pasa la sociedad mexicana está mas confundida que nunca. Día a día, nos administran una fuerte dosis de veneno que lentamente va minando más y más al pueblo mexicano. Hemos llegado al grado, que la comunidad no sabe que hacer respecto al revocatorio de mandato del día 10 de abril. La confusión es total. Las redes sociales y los medios de comunicación tradicional, no han hecho otra cosa, más que generar caos y desorden.

Todo esto, abona al actual gobierno de la 4T. Por supuesto que es sabido por todos, que AMLO y su gobierno, siguen apostando por lo que, desde un principio, de la actual administración han realizado magistralmente, dividir y dividir a la sociedad, incluidos todos los estamentos sociales del país. Nadie se salva, nadie se ha salvado, incluido el segmento del conocimiento y del pensamiento más formal de la nación, que hoy por hoy ha sido más vulnerado que nunca.

Nos encontramos desde los más reconocidos académicos y escritores, hasta los diversos comunicadores, articulistas, políticos y supuestos "expertos" sociales que simplemente expresan puntos de vista personales que conocemos comúnmente como "escenarios" o "reflexiones" de algo nuevo y nunca antes vivido en nuestro sistema jurídico y político: la revocación de mandato. Ninguno de estos "expertos" han vivido jamás lo que el 10 de abril estrenaremos en el país. La posibilidad de revocar o no el mandato del presidente de México.

Hay expresidentes de México, que se han atrevido a invitar a la sociedad a quedarse en su casa, porque ellos y sólo ellos consideran que así debe ser, para hacer el vacío al actual mandatario y su gobierno. Hay incluso, personajes, que se han atrevido afirmar, que, si no se logra revocar el mandato a AMLO, esté iniciará un nuevo periodo de gobierno, por consiguiente, se perpetuará en el poder. Todo mundo opina y lanza sus "lecturas" e interpretaciones muy personales, desvirtuando la esencia de lo que es en verdad, el instrumento legal de la revocación de mandato.

Hemos llegado al grado, de escuchar a otro de esos "grandes expertos" y conocedores de la política y sus instituciones, un hijo de un expresidente emanado del PRI, sin más méritos ni experiencia, que ser un "Junior" de la clase política mexicana tradicional y por su parentesco, le han otorgado dos o tres puestos políticos sin más merecimientos, que ser hijo de quién gobernó el país en la década de los "ochentas". ¡Eso es todo! Ya hasta lo postulan para candidato a la presidencia de la república por el PRI.

¿Esos son los "grandes expertos" que tenemos en el país y quienes nos dicen que hacer o no hacer en un momento inédito para los mexicanos?

¡No se vale! Así cómo existimos personas que estamos a favor de la revocación de mandato, es válido y tienen todo el derecho aquellos que piensan lo contrario. Lo que no se vale, es que esos falsos profetas, manipulen al ciudadano, como lo hace igualmente AMLO, para confundir al pueblo mexicano. ¿Por qué no dejamos en paz al ciudadano y vote libremente? Ya todos somos muy mayores.

¿No cree usted?

Dr. Carlos Díaz Abrego

