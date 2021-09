Alguien estará feliz si Guanajuato se pone feo

Si revisamos los números de este año, Guanajuato está en séptimo lugar en asesinatos a nivel nacional. Es decir que hay otros seis estados que tienen un índice de homicidios más alto que Guanajuato. Estos son: Baja California, Colima, Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Morelos. Y ninguno de ellos ha salido ventaneado como violento en La Mañanera.

El Gobierno Federal se empeña en decir que Guanajuato es el número uno en violencia y en asesinatos, pero eso no es cierto. En realidad Guanajuato nunca ha sido el primero según el índice internacional de homicidios por cada 100 mil habitantes. Ni en los peores momentos, Guanajuato ha sido el estado con mayor índice de homicidios que es el indicador serio y correcto para medir la seguridad. En los momentos más complicados, Guanajuato era el número tres, detrás de Colima y Chihuahua. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador se empeña en decir que Guanajuato es el más violento, mostrando cifras de un mal fin de semana o de un mes negro, con la intención de focalizar la violencia del país en un estado panista y distraer la atención sobre el resto del país.

Lo cierto es que Tijuana está peor. Colima está que arde. Zacatecas tiene problemas serios. Chihuahua tiene un índice alto de homicidios. Sonora está caliente. Y Morelos tiene problemas desde hace 30 años.

No hay ni punto de comparación. Guanajuato ha sido una isla segura, en medio de un país sometido por el narco en el 35 por ciento del territorio nacional.

Aunque tampoco se trata de cerrar los ojos y decir que todo está bien. Ciertamente Guanajuato fue el estado con el mayor número de homicidios absolutos en el 2020 (su población es seis veces mayor que Colima y casi el doble que Chihuahua) y enfrenta el momento más difícil de seguridad en los últimos años. Hay mucho por trabajar.

Pero la última estadística de AMLO en la mañanera, hace unos días, mostraba las cifras del 2018 al 2021, con claridad: ahí sí aparece Guanajuato en el sitio 4 de homicidios dolosos, con una tasa de 87 homicidios por cada 100 mil habitantes (mientras que la media nacional es de 29 homicidios). Aunque en esa misma gráfica, Guanajuato aparecía en el lugar 30 en secuestros, 21 en robo de vehículos, 31 en trata de personas, 31 en robo de transporte, 30 en feminicidios y 11 en robo de casa habitación.

El punto es que si se revisa solo el año 2021, Guanajuato ya no es el cuarto lugar, sino el séptimo, debido a que este año han bajado los asesinatos, después de la captura de El Marro. Este año de diciembre a julio se han registrado mil 949 homicidios en Guanajuato, mientras que el año pasado en el mismo periodo se reportaron 2 mil 235. El año más difícil para Guanajuato fue en el 2020, justo cuando capturaron a El Marro.

El reto ahora es mantener la cifra a la baja.

No está fácil. Hay que dar la batalla contra los narcotraficantes y contra los huachicoleros -porque el Gobierno Federal no le entra -, y hay que dar la batalla en la opinión pública contra el presidente Andrés Manuel López Obrador que parece celebrar cada vez que las cifras negras se elevan en Guanajuato. "Alguien estará feliz entre más grave esté Guanajuato", ha dicho el fiscal Carlos Zamarripa, sin decir nombres. Y por supuesto que no se refiere a El Mencho o a El Marro.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.