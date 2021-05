Mueve "comas" con tu voto

El candidato López Obrador: "Gobernaré con respeto a la división de los Poderes Legislativo y Judicial. Convenceré a diputados, senadores y ministros a que haya armonía".

"al votar igual que los partidos conservadores, se unieron con los fifís", así calificó AMLO a diputados de MORENA que se atrevieron a votar en contra de la reforma educativa. Incumplió su compromiso como candidato. Estos diputados, dicho por ellos mismos, asumieron que con la llegada del gobierno de López Obrador se promovería un régimen democrático con libertad de ideas, donde lo más importante para ellos debería ser la defensa de los intereses de los ciudadanos que representan y no, la de obedecer la línea del presidente. La 4T debió de aplaudir esta forma de disentir y aprovechar la oportunidad para demostrar a todo México que si eran (porque ya no lo son) una alternativa de suma de opiniones diferentes pero encausadas para el desarrollo político, democrático, económico y social del país, pero fue lo contrario, el régimen mostró la entraña autoritaria e intolerante que se acrecienta todos los días."ni una coma debe cambiarse a la iniciativa ". Un hecho particular, diputados de la 4T no le mueven ni una coma a la reforma petrolera del presidente; más claro, el dictamen fue idéntico a la iniciativa presentada por López Obrador.





La enfermedad que no se extirpa de México:; una posible solución:; un medio para lograrlo:





De acuerdo con la Constitución los Diputados son ciudadanos elegidos por el pueblo, para que los represente frente al gobierno (es un contrapeso de poder o al menos debería de serlo y no una comparsa del ejecutivo). Su responsabilidad debería ser entregar cuentas a quienes le dieron la encomienda, no al presidente. Pero en el país de la 4T, AMLO, todos los días, demuestra que desea el sometimiento de los demás poderes de la nación.

A propósito de las elecciones del próximo 6 de junio usted debería de tomar la decisión pensando en el futuro de sus hijos o de las personas que le importen. Revise los perfiles y resultados de los candidatos. Si le toca elegir un diputado analice, sin apasionamiento, si desea un representante para que no cambie comas y diga si a todo lo que le dicta López Obrador o uno que esté cerca de sus ciudadanos, crea en la diversidad de pensamientos y que cuando vote privilegie el beneficio para sus representados (usted y sus vecinos). Supongo que todos los mexicanos deseamos diputados que defiendan los intereses de los ciudadanos y no de sus grupos políticos. Al final la decisión es de usted.

Lo importante es que cada mexicano con el derecho a votar lo asuma como una obligación. La historia nos muestra que aproximadamente el 50% de las personas votan por lo que la omisión de la otra mitad es parte del problema actual del no avance o retroceso de la gobernabilidad en el país.

Esto no es un llamado a votar o no votar por algún partido, es un grito para que usen su derecho de elegir a sus representantes, a los que los defenderán y velarán por sus intereses.

Unas reflexiones finales. Si va a emitir un voto de castigo porque que no le gusto lo que hizo o no hizo el partido por el que voto con anterioridad considere que votar por un partido pequeño puede beneficiarle (a ese partido) para que mantenga su registro o para diluir el voto de los mexicanos al votar por un partido que no va a ganar nada más que recursos de nuestros impuestos y que al final se sumará al bloque del partido oficial. Si va a continuar dándole el apoyo al partido por lo que voto en el pasado, está bien, lo importante es votar. Ahora si hace un voto de castigo o lo hace confirmando al mismo partido por el que ha votado en elecciones anteriores la recomendación para todos es iniciar un ejercicio de pedir cuentas a los diputados electos sin importar si usted voto o no por él.

En México esto es necesario porque quienes creen que hoy se gobierna con respeto a la división de los Poderes Legislativo y Judicial y que el presidente convence, sin imposiciones, a diputados, senadores y ministros para que haya armonía, están creyendo en puros cuentos chinos.

