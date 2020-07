Los argumentos en la modificación a la Ley de Adquisiciones

El miércoles pasado se realizó un Periodo Extraordinario en el Congreso de la Unión para discutir y votar varios temas, de los que destacan las modificaciones a la Ley de Adquisiciones para que el Gobierno Federal pueda adquirir, sin necesidad de licitar, los medicamentos en del sector salud en el extranjero. Acción Nacional votó en contra, pero Morena con sus aliados, aprobó la modificación ignorando razones.

Los argumentos de Morena:

· Con las modificaciones se va a terminar el desabasto de medicamentos que ha generado la crisis sanitaria. Mentira. El desabasto de los medicamentos no responde a la crisis del COVID ni tampoco al lugar donde se compren los medicamentos, responde a falta de planeación y de voluntad para adquirirlos ya sea por la visión "austericida" que ha predominado en el Gobierno Federal o por franca ineptitud. La falta de tratamiento para niños con cáncer, la falta de medicamentos para la hipertensión y para la diabetes, y la omisión de comprar las vacunas tuberculosis son prueba de que el desabasto es anterior a la crisis sanitaria.

· Así se enfrentan las crisis sanitarias y se adquieren los medicamentos en todo el mundo. Otra mentira. ningún país del mundo ha enfrentado una crisis sanitaria con la medida que se aprobó, y los países que adquieren sus medicamentos de forma internacional no tienen condiciones o contextos similares a los de México, estamos hablando ejemplos como Haití o Irak y países pequeños de Centroamérica.

· Afirman que la medida facilitará la adquisición de la vacuna del COVID-19. Eso es una mentira y una mentira muy mal intencionada. Desgraciadamente no existe todavía la vacuna y cuando exista no tendrá nada que ver la forma en que se adquieran los medicamentos en el cómo se distribuirá. Hay protocolos para eso y es una cadena que empieza con el personal del sector salud a nivel mundial y con los grupos más vulnerables. La distribución de una vacuna simplemente no es ni es correlativa con los países que compren sus medicinas en tal o cual lugar.

Los argumentos de Acción Nacional:

· La compra de medicamentos en el extranjero no garantiza mejor calidad.

· Se está atentando contra muchos empleos y contra una la industria farmacéutica nacional.

· Se está abriendo la puerta a la corrupción quitando las licitaciones y la participación de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública.

Los argumentos son claros para que cada quién los valore. Con la modificación aprobada por Morena se suma a las medicinas al 70% de las compras que hace el gobierno de López Obrador por adjudicación directa; gobierno que habla mucho de honestidad, pero tiene las formas más opacas en décadas.

