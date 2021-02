Con la pandemia de Covid-19 el dolor se vive y se percibe en todas las familias de nuestro país. Son más de 170 mil victimas oficiales (que según los expertos podrían ser el doble) y ha sido evidente que el Gobierno Federal simplemente no ha podido; han despreciado medidas sanitarias y económicas esperando que con la vacuna se termine la pesadilla, pero todavía estamos lejos de una solución definitiva, algunos comentarios al respecto:

· El primer plan de vacunación que presentó a principios de diciembre pasado. El presidente López Obrador anunció que llegarían 250 mil dosis, pero fue mentira, llegaron poco más de 50 mil y el plan que presentaron se tuvo que desechar.

· El 5 de enero, el presidente López Obrador presentó un plan para recibir las 34.4 millones de dosis comprometidas con Pfizer; el compromiso eran 437 mil vacunas semanales, pero también fue mentira y este plan tampoco se cumplió y unos días después del anuncio, el presidente López Obrador dijo que no se recibió lo comprometido para que países más pobres puedan acceder a la vacuna. Este fue el segundo plan de vacunación que no se cumplió.

· El 19 de enero, el Canciller Marcelo Ebrard presentó un tercer plan que ya consideraba además de la de Pfizer, las vacunas Sputnik V y CanSino; este plan tampoco se ha cumplido.

· Otro punto que demuestra que estamos lejos de tener controlada la pandemia es que después de que el Gobierno Federal aseguró (ilegalmente) que ni gobiernos estatales ni iniciativa privada podrían adquirir la vacuna, el 22 de enero el presidente López Obrador anunció (de manera tardía) que estados y empresas la podrían adquirir. El anuncio tardío deja en evidente desventaja a gobiernos locales y empresas.

· Hace una semana, el 2 de febrero, anunciaron una página de registro para la vacunación de adultos mayores. La página falló, se suspendió, la volvieron a habilitar, anunciaron mejor un teléfono y bueno... se han registrado más de 2 millones de adultos mayores a un nuevo "subsistema" de vacunación que parece más una herramienta electoral.

· Según el Gobierno Federal hay compromisos para recibir cerca de 200 millones de vacunas durante el 2021 (se necesitan dos dosis por habitante) pero al día de hoy, en nuestro país se han aplicado menos de 800 mil y ninguno de los planes que han anunciado se ha cumplido.

La vacuna es una gran esperanza para volver a la normalidad y dejar atrás una época de incertidumbre y dolor, sin embargo, todavía no es una realidad y no se debe bajar la guardia. Seguimos promediando más de mil decesos al día y seguimos teniendo la taza más alta de letalidad en el mundo; no hay que perder la esperanza, pero también hay que seguir cuidándose con todas las medidas sanitarias.

