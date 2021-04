La pandemia educativa

Andrés y Betty acuden a una cita con el director de una empresa. El primero en entrar es Andrés, "estoy aquí por la vacante de gerente con experiencia". El director entusiasmado le pregunta "¿Cuál es su experiencia y logros en trabajos anteriores?", Andrés con gran descaro contesta "ninguna y ningunos" respectivamente. El director le pide que se retire y hace pasar a Betty y le cuestiona "¿y usted qué sabe hacer?"; ella le contesta "yo soy la ayudante de Andrés".

Reflexionemos en esto, ¿Cuántas personas como Andrés o Betty están al frente de una empresa o de un gobierno? Seguramente pocas en el sector privado y muchas en el público. Lo realmente grave es porque las personas eligen a personajes como los descritos. Podría haber varias razones, me centro en dos. Por el hartazgo de los gobiernos anteriores o por ignorancia de lo que representa el candidato o gobernador actual.

¿Y cuál es el alimento de la ignorancia? Es la ausencia de educación y de conocimiento, es el poco interés por tener mentes independientes, con criterios propios, no influenciables a mensajes llenos de fanatismo de los gobernantes.

La educación está reconocida como uno de los cinco derechos culturales básicos de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. El estado debe garantizar la educación a su población para tener ciudadanos empoderados, capaces de contribuir a la sociedad por encima de ser una carga para la sociedad.

Veamos como está la educación en México en tiempos de pandemia:

Emociones. El encierro de los estudiantes y la excesiva convivencia con una maquina fría e inexpresiva ha traído consecuencias en el bienestar de la salud mental. Muchos infantes y jóvenes están presentando cansancio extremo, estrés y enojo. Algunos están en abandono emocional porque pasan horas o días solos en sus hogares. En otros, el estrés es porque no han podido o no podrán conectarse por falta de internet o porque no tienen televisión ya que de acuerdo con el INEGI el 76.6% de la población urbana y 47.7% de zonas rurales tiene acceso a internet tiene equipo de cómputo o televisión. Tiempo. El problema emocional empeora porque en México las escuelas se cerraron desde hace más de 200 días a partir de marzo de 2020. Aprendizaje. Desde antes del Covid, en México ya existía un problema de aprendizaje. Aproximadamente 80% de los estudiantes en primaria no obtenían los conocimientos requeridos en comprensión de lectura y en matemáticas, cifra que se agrava en la pandemia por la falta de accesos digitales, equipo en casa o acompañamiento de un profesor. Deserción. A un año de que se suspendieron las clases de manera presencial en México, unos 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes han abandonado su educación lo que los hace vulnerables para ser parte del trabajo infantil (mal pagado y con abusos) pero lo más grave, sin embargo, es que entran en un círculo de pobreza que los puede atrapar para toda su vida. Ante estos hechos el gobierno federal ha decidido seguir con el discurso de que el modelo educativo es un éxito, centrándose en el discurso de lo malo del pasado, pero no estableciendo acciones claras para el presente. Eliminó la anterior reforma educativa, pero no ha impulsado una nueva. Se han quitado recursos al sector educativo para destinarlos a proyectos prioritarios. Para continuar con este centralismo y desprecio a la educación en México el presidente decidió no apoyar a escuelas particulares y con ello no hacer nada para evitar el cierre de al menos 20 mil colegios de acuerdo con la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en el último año. La realidad es que el desempleo, la eliminación de matrículas, el abandono de infantes y jóvenes y el bajo aprovechamiento de los estudiantes son una realidad en México. Es posible que el gobierno prefiera la ignorancia para continuar condicionando sus dadivas y seguir engañando a sus gobernados. Cualquier panorama diferente que nos pretendan adoctrinar serán puros cuentos chinos. DR

