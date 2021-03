La mentira "cierta"

Narciso tenía fama de torpe. Su esposa le encargó que comprara un peine y temiendo que lo olvidara, señaló la luna y dijo: "Compra uno que tenga la forma de la luna". Narciso pensó que tenía que comprar algo circular por lo que compró un espejo redondo y lo llevó a su casa. Al verlo, su esposa lo arrojó y se marchó a casa de sus padres: "Madre, mi marido tiene otra esposa, acompáñame y te la mostraré". La mujer, llegó con su hija hasta su casa, se miró al espejo y dijo: ¡No puede ser! Si al menos hubiera elegido una mujer joven...

La pregunta es ¿quién de los tres se "quiere" más a si mismo?, ¿el esposo que se cree inteligente?, ¿la esposa que se cree inteligente, capaz de juzgar a los demás y hermosa? o ¿la madre que tiene la misma admiración propia e indiferencia hacia los demás que tiene su hija?

Saber quién pone enfrente su opinión e ignora los juicios y sentimientos de los demás es lo menos importante. Lo valioso es identificar a personas que pueden ser cualquiera de los tres personajes.

En el ámbito del trabajo seguramente conoces a jefes que tienen como última prioridad el bienestar de sus trabajadores. "Hazlo así, no me importa tu opinión", "urge para hoy", "si no puedes habrá quien si pueda" o "cómo es posible que no tengas disposición" son algunas de las frases que, con seguridad, has escuchado de los "líderes" de las empresas.

Por otra parte, de los gobernantes de prácticamente todo el mundo es común leer o escuchar declaraciones como: nunca nos faltará Dios, él nos proveerá; no robar te ayuda a evitar el COVID; si ganas, no necesitas dar explicaciones; la fuerza del presidente es moral; en 100 días vamos a terminar de desatar toda la acción transformadora; detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo; el calentamiento global es un invento creado por China; son aportaciones para fortalecer el movimiento; ¡qué mujer tan asquerosa!; hay que definirse en favor o en contra de la transformación; darle a tu mujer objetos de valor es un error o el presidente es como Jesucristo.

Por supuesto, también existen los jefes y gobernadores más atinados y realistas en sus declaraciones y acciones.

La diferencia entre la empresa y el gobierno está, en la primera, que si el consejo directivo recibe un reporte donde no se han alcanzado los objetivos es muy seguro que el gerente pierda su trabajo. En sentido opuesto, si en el gobierno se tiene un error, por ejemplo, de estimar 6 mil muertos y tener 200 mil (33 veces más); sus jefes, los ciudadanos, son señalados por cuestionarlo y contrariamente se prolonga el auto halago gubernamental.

Pero pregúntese, ¿quién elije a la pareja, al lugar de trabajo o al gobernante? Claro, es usted con todo el poder que ello implica.

Permanecer o permitir tener una pareja como la de Narciso o un jefe o gobierno como el descrito es decisión propia. La transformación no puede estar cimentada en declaraciones vacías, la transformación que usted y todos anhelan en su casa, en su trabajo y en el poder político debe estar construida por individuos inteligentes que realicen acciones inteligentes, todo lo que sea contrario a esto son puros cuentos chinos.

