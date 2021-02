La mafia en el poder

No me refiero al "slogan" propagandístico y partidista del entones candidato de MORENA y hoy presidente de México López Obrador. Pero sí indirectamente a la esencia del significado Mafia en el Poder que existe en todas las entidades federativas del país y están más vivas y vigentes que nunca. Me refiero a esa clase política que gobierna en los estados y municipios del país.

La mafia constituida por las personas que se benefician de la repartición de los espacios de poder en los estados, así como de los mecanismos de corrupción en los programas sociales y del presupuesto público de sus entidades, son las mismas que gestionan y administran los destinos de los partidos políticos en sus gobiernos.

Cuando en un estado gobierna el partido en el poder, el gobernante en turno es el que maneja a su antojo el partido que representa el poder político en turno. Son nomenclaturas diferentes. Por un lado, el partido político y por otro el gobierno constituido. No olvidemos que son los partidos políticos los vehículos constitucionales para llevar al poder a diputados locales y federales, senadores, alcaldes y gobernadores.

Pero estos puestos políticos están manejados por grupos de poder hoy encumbrados en auténticas mafias que actúan como verdaderos criminales organizados en camarillas de complicidades que se cubren o encubren sus fechorías y que entre ellos se comparten el poder y nombran a sus amigos y cómplices para repartirse el botín político en turno: diputaciones y alcaldías que hoy pelean como auténticas fieras como siempre, solo para la conveniencia personal y punto.

¡Al diablo el pueblo! Eso es lo que menos interesa a los partidos políticos TODOS por igual. No hay un solo partido en México que en verdad este comprometido con la sociedad y sus problemas. El único, verdadero interés de los partidos es alcanzar el poder, encumbrarse y aquellos que los obtienen beneficiarse políticamente y económicamente haciendo negocios, llevando a sus amigos y familiares al dominio pleno del poder.

Hoy como nunca, que la sociedad pedía unión y lucha contra la otra mafia en el poder que nos gobierna y el ínfimo y aberrante gobierno que representa MORENA y el presidente de México. Los partidos de manera mezquina solo ven pos sus posiciones políticas dejando en pleno desamparo a la sociedad entera, huérfana de un verdadero gobierno federal que represente los anhelos auténticos del pueblo y huérfanos de genuinos partidos políticos que representen a la sociedad entera.

Lo que les interesa son sus cuotas y cuates, solo eso. Da lo mismo si son candidatos acusados de delitos contra las mujeres, contra el patrimonio, contra la salud e incluso, coludidos con el crimen organizado. Y ni hablar de los problemas nacionales o locales que se viven a diario, ya que lo importante es llevar a la amiga o amigo cómplices y amantes de lo prohibido en muchos casos al poder y ya una vez ahí, "vemos que hacemos y como seguir escalando".

Tristemente estaremos solos, muy solos una vez más los ciudadanos este próximo 6 de junio al no tener verdaderas opciones que nos representen y sobre todo, que podamos encontrar quien nos defienda de las garras del nefasto gobierno que hoy tenemos en el poder federal. Hay organizaciones que nos piden vencer el abstencionismo y la gran pregunta sería: ¿Cómo vamos a salir a votar por los mismos de siempre que nos han llevado a la ruina?

¿No cree usted?

