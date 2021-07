Hoy en París: 23 compromisos por la igualdad de México

Hoy concluye el Foro Generación Igualdad en París con el lanzamiento de una plataforma que mapea una serie de acciones concretas, ambiciosas y transformadoras que las organizaciones de la sociedad civil a nivel global y algunas instancias gubernamentales inscribieron al esfuerzo de ONU Mujeres, coorganizado por los gobiernos de México y Francia.

Nuestro país cierra el evento con 23 compromisos para acelerar el progreso hacia la igualdad de género de aquí al año 2030.

De esta manera, se integra un Plan de Aceleración Global integrado por cuatro rubros: (1) compromisos financieros, (2) de promoción, (3) de políticas públicas y (4) programáticos, basados todos en interseccionalidades y liderazgos feministas.

Vale la pena revisar sus contenidos, pues lo acordado se convierte en la nueva hoja de ruta para hacer avanzar la posición de las mujeres mexicanas.

1. Otra macroeconomía inclusiva es posible. El proyecto del Bufete de Estudios Interdisciplinarios, A.C. propone solicitar soporte técnico a la OCDE/PNUD para la creación de una Red de Inspectoras Fiscales sin Fronteras, con enfoque participativo y territorial que promuevan el diseño de presupuestos gubernamentales con perspectiva de género para cerrar las brechas de desigualdad. Las mujeres –afirma la iniciativa- no queremos una mayor rebanada del pastel, queremos cambiar la receta. Este proyecto programático se valuó en 500 mil dólares.

2. Mujeres líderes y empoderadas. Propone un arranque en Tijuana, en donde las dinámicas de migración no permiten que niñas y mujeres tengan acceso a servicios de salud, vacunas, educación, empleo e ingresos. Para la Alianza de Mujeres por Mujeres, A.C. es indispensable crear coaliciones con otras organizaciones, medios, universidades y movimientos de mujeres.

3. Recontextuar liderazgos femeninos. Proyecto valuado en 10 mil dólares a cargo de la organización Girl Up Aguascalientes para atender prioritariamente a mujeres de Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Jalisco, Tabasco, Chiapas y Estado de México, mediante círculos de acompañamiento y escritura conjunta.

4. Prevenir el suicidio. De la Fundación Aquí Estoy, pretende ser el primer plan de acción para la prevención del suicidio a nivel nacional.

5. Estrategia sobre Igualdad de Género 2030. Para Latinoamérica, la organización My World hizo un compromiso a favor de la Estrategia de Género para la Igualdad 2030 a través de la educación como herramienta principal y la recolección de datos para mapear las condiciones actuales de la desigualdad de género en México.

6. Apoyo a víctimas de la violencia. Una Red de colectivas feministas buscarán brindar acompañamiento a madres víctimas colaterales del feminicidio para garantizar su acceso a la justicia.

7. Becas y capacitación STEM para niñas. Con un proyecto valuado en 105 millones de dólares, la Fundación Televisa prevé apoyar a 40 mil niñas y mujeres jóvenes mediante becas y capacitación en los campos STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, por sus siglas en inglés).

8. Mujeres por el desarrollo incluyente. La organización Incluye y Desarrolla A.C., propone implementar acciones para el desarrollo de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes con perspectiva de género, juventudes, sustentabilidad e interculturalidad, con base en derechos digitales para potenciar su autonomía y emprendimiento económico.

9. Liderazgos locales por el desarrollo. The Hunger Project es una organización que propone poner fin al hambre y la pobreza promoviendo estrategias sostenibles, de base y centradas en las mujeres, abogando por la adopción de esas prácticas en todo el mundo, desde la autonomía de cuerpos, comunidades y territorios.

10. Educación de calidad para más mujeres. Con un programa integral de becas para que las mujeres accedamos a la educación de calidad a través del uso de la tecnología, la organización regiomontana Cordem, A.B.P., quiere implementar un programa que incluya también acompañamiento psicoeomocional gratuito y herramientas para el desarrollo de capacidades integrales.

11. Deuda sostenible para cuidados sostenibles. Las cifras revelan que las mujeres hemos absorbido el mayor impacto de la crisis pandémica que aún atravesamos, y en general, de todas las crisis. Con un proyecto valuado en 100 mil dólares, The Women´s Working Gruop On Financing For Development propone que la deuda de los países se aplique con perspectiva de género y colocar a los cuidados como un sistema económico de escala global que genera rentabilidad.

12. Nuestros territorios y el cambio climático. Con un proyecto valuado en 80 mil dólares, la Coalición joven por los derechos sexuales y reproductivos, Tejiendo Pensamiento, Fridays for Future y Girls for Climate, presentaron un plan de acción colectiva contra el cambio climático, centrado en mejorar el entorno de las juventudes de bajos ingresos, mujeres rurales, indígenas y adolescentes en zonas de vulnerabilidad.

13. Empoderamiento de las mujeres en diferentes niveles. La misma organización Fridays For Future propone un programa nacional, regional y global para visibilizar el conocimiento ancestral de las mujeres en las plataformas y programas educativos.

14. Autonomía sexual feminista. A través de un proyecto valuado en casi 6 millones de dólares, la organización Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud, A.C., se compromete a aportar en la construcción de entornos para las decisiones sexuales autónomas de las mujeres, generar datos que evidencien los procesos críticos y necesidades de las mujeres y formar líderes que contribuyan a potenciar los cambios positivos.

15. Fortalecer la mirada interseccional. La Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, ha presentado una propuesta para fortalecer la mirada interseccional dentro del movimiento feminista hacia las mujeres indígenas para valorar su contribución y necesidad de reconocimiento.

16. Programa alfa y omega. The Peace is posible, es la organización proponente de este programa que pretende capacitar a grupos de 50-100 niñas en liderazgo, educación financiera y prevención de la violencia a lo largo de 4 años, que beneficie a 2 mil mujeres para una vida libre de violencia y con libertad financiera.

17. Generación: Una fuerza para la igualdad. Nuevamente Girl Up Aguascalientes propone también su programa "STEAM for social good" para el desarrollo de habilidades duras y blandas que apoyen el desarrollo de niñas y mujeres.

De la iniciativa 18 a la 23, fueron propuestas por el sector gubernamental de México. La Unidad de desarrollo productivo de la Secretaría de Economía registró su compromiso para apoyar el desarrollo de habilidades empresariales para mujeres artesanas de país, comercio electrónico y competencias digitales básicas, así como nociones de exportación.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres, en cinco proyectos distintos, registra como compromiso la coordinación de la política pública en materia de igualdad en el marco de un sistema nacional de cuidados, compromiso constitucional para nuestro país que tiene por delante uno de los mayores retos a favor de las mexicanas. Los proyectos son:

18. Artesanas emprendedoras. Secretaría de Economía.

19. Fortalecimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Inmujeres.

20. Campaña de sensibilización. Inmujeres.

21. Derecho a cuidar y ser cuidado. Inmujeres.

22. Sistema Nacional de Trabajo de Cuidados. Inmujeres.

23. Alianza global por los cuidados. Inmujeres.

De esta manera, a 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, París es hoy un nuevo arranque para la agenda de género a nivel mundial.

Involucrarnos en el avance de las mujeres, desde nuestros propios espacios y quehaceres públicos y privados, es un imperativo para lograr estos y otros tantos objetivos pendientes.

En Guanajuato, tenemos grandes retos enfrente. Hablemos, por ejemplo, de las guanajuatenses por debajo de la línea de la pobreza. A las lectoras les propongo hoy: ¡emerjamos juntas!

