Fresa salvaje

Desde siempre o desde hace mucho, mucho tiempo, a la gente de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, las y los, hemos identificado como "fresas", derivado de esa gran tradición que tiene su tierra de producir las mejores fresas del país. También, de manera jocosa y coloquial, para destacar socialmente a una persona en México, la denominamos "fresa" en alusión aquellos que se creen diferentes a los demás, por comportarse y ostentar más recursos materiales que los otros y que decir, del tono de voz que emplean al hablar. ¡O sea, no!

Es el caso de la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, que una vez más ocupa los titulares de los medios nacionales y locales, al hacerse notar por un nuevo escándalo que suma a su ya larga carrera como presidenta municipal, en tan solo 9 meses de gobierno. Ahora resulta, que anunció la cancelación de un programa de salud, destinado a gente de escasos recursos y con graves problemas de atención médica a enfermos renales, que recibían por parte del gobierno, un importante apoyo de atención para recibir hemodiálisis.

El anunció de la responsable del gobierno municipal de Irapuato, la panista Lorena Alfaro, vino acompañado de la justificación técnica, administrativa y financiera, de no contar con recursos suficientes para seguir apoyando a la ciudadanía enferma, que recibía tan importante apoyo, en muchos casos, para salvar la vida de mujeres, hombres, niñas y niños que requieren tan vital tratamiento. Rematando en su anunció, que la obligación de brindar salud al pueblo de Irapuato, le corresponde al nivel de gobierno estatal o federal y no al municipio.

Desde luego que llamó la atención dicho anuncio, sobre todo, porque en el presupuesto del gobierno municipal, está contemplado el Programa de Hemodiálisis para el presente ejercicio fiscal, cargado en la Dirección de Salud de Irapuato. La extraña decisión política de la panista, estuvo acompañada del anuncio de su gobierno municipal, de invitar a la ciudadanía a presenciar el magno evento "GUANAJUATO OPEN", a celebrarse en el Club Santa Margarita.

Lo increíble de todo esto, es que el gran evento deportivo de la ciudad fresera, "GUANAJUATO OPEN", es financiado con recursos públicos del municipio, destinando la modesta cantidad de medio millón de pesos, sí, quinientos mil pesos, al noble deporte blanco de la raqueta. ¡Primero el Guanajuato Open y después, la hemodiálisis! Puede ser un buen slogan publicitario para el gobierno que encabeza la primera fresa de la ciudad. Qué manera más salvaje e irresponsable de seguir destinando los recursos públicos del pueblo a frivolidades como sus dos viajes al extranjero a España, Colombia y ahora en el Club Santa Margarita. ¡Oh sea, no!

Está información del destino de los recursos públicos al "GUANAJUATO OPEN", está sustentada y disponible, gracias al área de acceso a la información del municipio, donde vía la figura jurídica de "donaciones" hay 3 convenios de apoyo a particulares para la realización de eventos "de beneficencia y culturales". Seguramente es más importante la "beneficencia" al apoyo al deporte blanco, que apoyar a seres humanos que necesitan para vivir, una hemodiálisis. ¿Qué diferencia hay, entre López Obrador y su apoyo al deporte y construcción de estadios para la práctica del béisbol, quitando recursos públicos para comprar medicamentos a enfermos terminales o niños con cáncer y Lorena Alfaro, que quita hemodiálisis para apoyar un torneo de tenis en un Club Deportivo?

Las malas prácticas de gobierno del presidente de México, están en uso en el ámbito de gobierno estatal y municipal en todo el país. Guanajuato no es la excepción y el gobierno del PAN en Irapuato, tienen una gran exponente en la presidenta municipal de Irapuato. Los malos gobiernos, no son exclusivos de un solo partido político. No, es cosa de género. Tan malos son los políticos hombres, cómo las mujeres. Así cómo también decimos, nos quejamos y criticamos, que en el país no pasa nada, en Irapuato y en nuestro estado, no pasa nada.

Cómo dijera el celebre canta autor español, Camilo Sexto, fresa salvaje con cuerpo de mujer........

¿No cree usted?

Dr. Carlos Díaz Abrego

