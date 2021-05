Es hora de la renovación

Estamos a tres semanas y media del 6 de junio. Nos separan escasos 21 días para salir a votar, sobre todo, hacerlo ahora sí a conciencia y razonar muy, muy bien el voto. No podemos darnos el lujo de dudar no votar y mucho menor votar por Morena, que es un voto contra México. Hemos visto y vivido todos los mexicanos el deterioro social, económico, político y democrático del país en estos dos años y medio de gobierno de López Obrador.

En 2018 millones de mexicanos votaron por Morena, derivado del hartazgo y decepción de gobiernos del PRI y del PAN que fueron nefastos y dejaron mucho que desear para las familias mexicanas, votando por una nueva opción y por el líder opositor de antaño que prometía y prometía un cambio para millones de personas, gritando a los cuatro vientos que sería "la esperanza de México".

A estas alturas, ya probamos lo que son tres gobiernos emanados de distintos partidos políticos: PRI, PAN y MORENA. Aún dentro de las enormes deficiencias y corruptelas de los gobiernos priistas y panistas, jamás habíamos sufrido los mexicanos por el abasto de gasolina, por la falta de medicamentos, ver que la economía nacional no solo no crecía, sino que, no hay crecimiento a la par de falta de empleo y de una nula política de fomento y creación de fuentes de trabajo.

Que decir de las instituciones públicas federales llenas de nuevos burócratas que no tienen la formación, estudios, ni preparación para servir al pueblo llenos de arrogancia y prepotencia, como sucede con sus superiores que al igual que ellos, solo improvisan sus funciones y hacen como que trabajan y no sirven de nada. Inspirados siempre, en el falso mesías indolente, ignorante, soberbio y prepotente presidente de México.

Lo más grave, lo que está haciendo con la joven democracia de nuestro país. Un auténtico burdel de violaciones a la ley, una tras otra. Le da lo mismo pisotear la Constitución Política, leyes electorales secundarias, reglamentos, violar la soberanía de los estados, el municipio libre, la división de poderes al grado de entrometerse como nadie nunca lo ha llegado hacer, con total descaro y cinismo presumiendo su autoritarismo y concentración de poder.

Vivimos un claro momento de camino al totalitarismo de un demente presidente que se cree monarca en un país subdesarrollado y más pobre que nunca, gracias a su pésima gestión de gobierno. Estamos al borde del precipicio gracias al populismo de López Obrador y su partido MORENA que solo cambió de piel con políticas públicas del pasado y la reconversión de lo más corrupto de políticos y funcionarios del PRI y PAN.

Tenemos que salir a votar todos sin excepción alguna. Tenemos que convertirnos en promotores y facilitadores de familiares, amigos, vecinos y conocidos para invitarlos a votar por el partido de su elección, menos por MORENA. Si hay necesidad de convertirnos un día en UBER EATS del VOTO CIUDADANO, por favor hagámoslo. No hay tiempo para vacilaciones, pensemos en nuestros hijos y por supuesto, en nosotros mismos.

Un voto por MORENA, es un voto contra México (Catón).

¿No cree usted?

Dr. Carlos Díaz Abrego

