¿En realidad AMLO cree que Guanajuato le hizo fraude en el 2006?

Los guanajuatenses han luchado históricamente por combatir los fraudes electorales y denunciar las mapacherías en los procesos. Ahí están como prueba la matanza de 1946, la junta de administración de 1978 y el fraude de 1991. Por eso mismo ahora llama la atención que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador jure que en Guanajuato le hicieron fraude en el 2006. Eso es una mentira.

Andrés Manuel afirma que los guanajuatenses se robaron 300 mil votos en la elección presidencial y que con eso él perdió frente a Felipe Calderón, ya que esa Presidencia de México se definió por una diferencia mínima de 250 mil votos.

El supuesto fraude del 2006 en Guanajuato nunca existió. Se abrieron los paquete en su tiempo. Se contaron los votos, uno por uno, en las casillas dudosas, y nadie encontró sustanciales irregularidades para pensar que hubo fraude. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador lo repite a cada rato. Afirma y jura que le robaron 300 mil votos en el 2006 en Guanajuato y aporta como prueba una nota del periódico a.m., en donde un reportero dio cuenta de cómo el secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda, dijo en una reunión privada que Felipe Calderón debía a Guanajuato la Presidencia de la República, porque aportaron 300 mil votos de diferencia a la elección.

Esa grabación del periódico a.m. en realidad no prueba nada, ni aporta nada. Gerardo Mosqueda se refería a que Guanajuato sacó muchos votos de ventaja a favor de Felipe Calderón -lo cual fue cierto-, pero fueron votos legales. Mosqueda nunca dijo que se los habían robado. Y además los mecanismos de control ya no permitían robarse un solo voto sin ser observados por funcionarios de casilla, por los representantes de los partidos políticos y por los observadores nacionales e internacionales.

Hoy en día es muy difícil robarse una elección. Las urnas son transparentes, hay un padrón electoral, una lista nominal y una credencial con fotografía. Hay demasiados controles. Las elecciones están organizadas por ciudadanos a través del INE y del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato que es un organismo serio y eso ha aumentado los candados. En 25 años de existencia, el IEEG no ha tenido una sola impugnación sólida ni un fraude.

¿Entonces de dónde saca AMLO que Guanajuato se robó 300 mil votos?

¿En serio el Presidente piensa que es cierto? Eso sería muy grave porque estaríamos hablando de que el Presidente de México ha dejado de percibir la realidad. ¿O sabe que es falso y lo repite para engañar al pueblo? Eso sería peor porque estaríamos hablando de que el Presidente de México es cínico y usa mentiras para engañar a sus gobernados.

Lo cierto es que AMLO está empecinado con el supuesto fraude electoral de Guanajuato en el 2006 y lo señala con coraje y resentimiento, como si fuera verdad. Este año ya lo ha dicho tres veces en la conferencia mañanera y lo repite como si realmente pensara que hubo trampa. Es decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a odiar a Guanajuato por un fraude que solo existe en su cabeza.

