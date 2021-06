El proceso electoral ha concluido y es momento de dar resultados. Nadie ganó todo y nadie perdió todo, son tiempos de humildad, de prudencia, de sensibilidad y de inclusión, tiempos de entender que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado. Las elecciones nos dejan valiosas lecciones que debemos saber apreciar:

-Para empezar, el centro de la jornada electoral fueron las ciudadanas y los ciudadanos, junto con la impecable organización del INE que es ejemplo a nivel internacional en capacidad y procedimientos. Se instalaran 163,666 casillas, participaron 1,462,672 ciudadanos como funcionarios electorales y votó el 52.66% del padrón; cifras históricas que además se lograron sin incidentes mayores.

-Las mexicanas y mexicanos no quisieron dividir más a nuestro dividido México, y no incluyeron las categorías de vencederos y vencidos. Hoy tenemos un Congreso de la Unión en donde todas las fuerzas políticas somos minorías y son indispensables el diálogo y el respeto para la construcción de mayorías.

-Lo verdaderamente urgente es entender que México atraviesa por cuatro crisis simultáneas: la de salud, la de seguridad, la económica y la de la corrupción e impunidad, y lo que se necesitan son soluciones.

-Otro mensaje claro que se dio desde las urnas es que hay que defender la democracia. En un país bajo la amenaza del totalitarismo, con un presidente de la República que constantemente atenta contra la Constitución, contra los órganos autónomos y contra el Poder Judicial, las mexicanas y mexicanos eligieron defender las instituciones.

-Los equilibrios son distintos y desde Acción Nacional invitamos una vez más al diálogo al presidente de la República. En tres años de gobierno sólo ha habido una reunión entre el presidente López Obrador y legisladores de otros partidos, fue el 6 de febrero del año pasado y el mensaje en las urnas es claro: México necesita que dejemos atrás las descalificaciones y nos sentemos todos a dialogar para entregar más y mejores resultados.

Mi compromiso es con todo México y en especial con todos los habitantes del Distrito 4 de Guanajuato que comprende los municipios Guanajuato capital, San Felipe, San Diego de la Unión y Ocampo, porque me dieron una vez más la oportunidad de representarlos. Con los que votaron por mi, con los que no votaron por mi y también con los que no fueron a votar. Con los que no pudieron votar porque fallecieron durante la pandemia o a causa la inseguridad; vivimos en un país con mucho dolor y muchas víctimas. Es tiempo de que el amor venza al odio y que nos sentemos todos a dialogar para trazar el camino de la recuperación de México.

Todos tenemos algún dolor que ilumina nuestras causas; yo esta campaña se la dediqué a mi hijo Juan K. y a quienes me acompañaron en la batalla.

@JCRomeroHicks

