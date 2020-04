Coexistir con la incertidumbre

Nadie tiene la vida comprada, nos reza una frase popular, propuesta sabiamente por algún salmista. Una de las posibles interpretaciones va en el sentido de la necesidad de estar preparados y preparadas para afrontar un futuro que quizá habitemos, pero que no aún no se conoce su rostro.

Un salto hacia adelante, un poco a obscuras, produce necesariamente miedo o cuando menos temor; no sabemos a dónde vamos a caer, ni se conoce con precisión la cantidad de obstáculos que se anteponen al mañana. De ahí viene la necesidad humana de disminuir la incertidumbre, al acudir a la bola de cristal, las cartas, el tarot, las nubes, el viento y una de las cajas de pandora creadas por la llamada modernidad: la necesaria ciencia.

Sigue presente en variados ámbitos de la vida humana lograr el ideal newtoneano de edificar una ciencia nomotética, es decir, que busca leyes universales, válidas para todo tiempo y lugar. Conocer con precisión el futuro, así sea por medio del conocimiento científico, es una quimera, que ya ha sido abandonada entre los grupos de investigación más avanzados. ¿Qué nos queda entonces?, me parece que la tarea científica frente los problemas complejos de la sociedad se encuentra en el gran reto de construir escenarios probables y posibles y establecer soluciones parciales, en tanto llega un nuevo paradigma que aporta mejores alternativas a las descubiertas con anterioridad. Los grandes estudiosos de los paradigmas lo han suscrito una y otra vez al afirmar que todo conocimiento es parcial y acotado a tiempo y lugar, y que llegará una nueva propuesta que perfeccione o rompa los avances heredados. La ciencia habremos de entenderla, dice Bachelard, como un conjunto de errores rectificados, como la vida misma.

La falta de linealidad entre presente-pasado-futuro, dice Edgar Morín en su obra ¿Hacia dónde va el mundo?, habla de la complejidad que representa un futuro que ya está y no está en el presente; "la historia innova, se desvía, titubea...cambia de raíl, gira: la corriente se mezcla con la contracorriente y lo desviado se vuelve en corriente. La evolución es deriva, desviación, creación, yes también rupturas, perturbaciones, crisis". Si el futuro no es seguro, tendremos que aceptar a la incertidumbre como compañera de vida.

La pandemia de Covid-19 nos ha puesto frente al reto de aumentar las capacidades humanas para hacerle frente a la incertidumbre. El Dr. López-Gatell, quien ha conducido magistralmente la política pública de salud durante la pandemia, no se ha dejado atrapar por las preguntas de las y los periodistas relacionadas con la adivinación del futuro. Generalmente ha respondido que los escenarios posibles y probables dependen del factor de confinamiento en el hogar, morbilidad y las medidas de higiene prevalecientes. Y condiciona la realidad futura a uno de los riesgos más importantes para el ser humano, las decisiones personales. Por supuesto que la opción por uno u otro camino no se encuentra aislada de condiciones como la pobreza, la desigualdad, la falta de información, la situación familiar y la clase social.

Aprender a convivir con la incertidumbre, frente a un futuro que está, pero todavía no, con estructuras y hábitos diferentes a los propuestos por una sociedad individualista, consumista y ajena a los ciclos de la naturaleza, nos puede llevar a estadios mejores para la humanidad. Nuestras decisiones aquí y ahora pueden estar signados por otros cuadrantes vitales como la compasión (padecer con....), la solidaridad (sólidos), y la misericordia (volver el corazón al que sufre). Si nos cuidamos mejor como sociedad y construimos una cultura del encarte y no del descarte, daremos un buen paso para reducir la incertidumbre que provoca para millones de seres humanos la violencia y la injusticia. Estamos hablando de un reto muy grande, construir una civilización verdaderamente humana.

Si algo podemos aprender de esta inédita situación humana producida por la pandemia del Covid-19 es la necesidad de afrontar la incertidumbre con apoyo, sí, de la ciencia, pero acompañados y acompañadas de las y los demás. Y cuando estos demás están en condiciones de desigualdad se hace más complicada la tarea de andar al mismo paso. Ojalá lo asimilemos y lo convirtamos en motivo de vida.