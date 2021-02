Cayó el presidente

¡Sí! Cayó enfermo el presidente López Obrador contagiado del Covid-19. Su "fuerza moral", que hacía del mandatario un ser humano de otro planeta e inmune al contagio de la pandemia, según las "celebres" palabras del subsecretario Hugo López Gatell, responsable de la política pública en materia de salud del gobierno federal para combatir el mortal virus.

Aquí algunas frases de AMLO minimizando la gravedad de la pandemia en nuestro país: "Eso de que no puede uno abrazarse, no pasa nada, hay que abrazarse". "El escudo protector es como el detente. El escudo protector es la honestidad, eso es lo que te protege, el no permitir la corrupción. Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo", haciendo referencia a una estampa religiosa.

"No me pongo el cubre bocas porque no me lo recomienda Hugo, le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso, entonces yo hago caso". "Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación de México".

Y más y más frases perturbadoras, así como desafiantes del presidente retando al Covid-19 que le "pela los dientes" al mandatario.

¡Y toma, que se contagia el supuesto ser superior de México y del mundo! Derivado de su enfermedad, acompañado de su precaria salud física con antecedentes de infartos y problemas de presión arterial, así como su edad avanzada por ser una persona de la tercera edad, la población automáticamente pensó que era una más de las tantas mentiras y estrategias para distraer a la sociedad entera, del fracaso de la campaña de vacunación contra el virus.

Mientras el mandatario cae enfermo, las muertes por causa de la pandemia se cuentan a miles todos los días y la mitad de los estados de la república reportan semáforos rojos con hospitales públicos y privados abarrotados de mujeres y hombres contagiados del Covid-19 que está completamente fuera de control en todo el país y las autoridades federales de salud siguen intentando manipular las cifras oficiales.

Esta misma semana el INEGI, que es de los pocos órganos autónomos constitucionales respetados y responsables de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía de México, informó que no se contabilizaron 44 mil muertes más por covid. Exhibiendo un subregistro por parte de la Secretaria de Salud, que demuestra lo que tantos analistas y científicos en el país denunciaron desde hace meses, que el gobierno miente manipulando las cifras y engañando al pueblo.

Ya lo señaló el Rector de la UNAM en el Informe "Reflexiones sobre la Respuesta de México ante la Pandemia de Covid-19 y Urgencias para Enfrentar los Próximos Retos" presentado a López Gatell. La mortalidad, prueba de que la pandemia rebasó al Sistema de Salud. La ineptitud del presidente y todo su gobierno, así como del responsable de la lucha contra la pandemia en el país, Hugo López Gatell, son los culpables de todas las muertes y contagios que hoy vive México.

Así como cayó López Obrador enfermo, el siguiente paso es la caída de AMLO del gobierno y de todos esos ineptos que forman parte del gabinete legal y ampliado, saliendo a votar el 6 de julio en contra de MORENA. El voto de castigo tiene que ser contundente. De lo contrario seguiremos muriendo.

¿No cree usted?

Dr. Carlos Díaz Abrego





