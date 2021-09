Bla,bla, bla, bla...

"Hechos, no palabras" es uno de los slogans que escuchamos y vemos en los medios de comunicación nacional por parte del presidente López Obrador, quién promociona su Tercer Informe de gobierno. Sin embargo, el 1 de septiembre pasado escuchamos pasmados una serie de palabras y palabras, cifras y cifras sin ton ni son por parte del mandatario, presumiendo logros y hechos que no se ven reflejados en la calle.

Y fue más allá al destacar una serie de grandes logros en la mitad de su gobierno al referirse textualmente así: "Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir".

No cabe duda que AMLO vive en otro mundo y como bien dice, él "tiene otros datos". De manera increíble e inverosímil escuchamos en la boca del mandatario nacional presumir de lo que no puede ni debe presumir. Sentirse orgulloso de un "récord histórico" en remesas, es no tener vergüenza y dibuja de cuerpo entero la ignorancia plena del mentiroso compulsivo presidente.

Creer que gracias a esas grandes cantidades de dinero que vienen del trabajo de mexicanos que viven y trabajan en el exterior, por no contar con trabajo y las mínimas condiciones económicas y sociales en México, por lo que tienen que migrar, es no tener madre. El populismo aterrador de López Obrador raya en el ser miserable y demagogo que está convertido, mintiendo y engañando sin parar a su rebaño.

Presumir de su "récord histórico en no devaluación del peso y en las reservas del Banco de México", obedece al comportamiento del dólar y a la recuperación de los Estados Unidos que impacta directamente el impulso a la economía de nuestro país. Las políticas públicas generadas por el gobierno norteamericano estimulando la creación y reactivación de empleos, ha traído cómo resultado el impacto positivo en nuestros mercados.

También presumió como otro logro de su administración, contrario a los gobiernos neoliberales del pasado, el respeto a los derechos humanos cuando está misma semana en Chiapas, los agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, aplicaron toda la fuerza bruta contra migrantes centroamericanos para someterlos a la fuerza al repliegue en sus albergues y no permitir por ningún motivo el tránsito y movilidad al norte del país y su llegada a la frontera estadounidense.

¡En fin! Mentiras y más mentiras con un profesional que cuenta cuentos e historias que sólo él se cree, pero la ciudadanía tiene muy claro qué en la calle, en sus comunidades y municipios no hay los mínimos indispensables para hacer frente el día a día, como por ejemplo trabajo para llevar que comer a sus casas. La corrupción sigue y sigue a tope de la mano de la más grande impunidad vista en los últimos tiempos, con una procuración de justicia y poder judicial sometidos más que nunca al mandato presidencial.

Ya está cerca el gran momento que tenemos los ciudadanos de cobrarnos todas las afrentas de López Obrador y su gobierno, motivo por el cuál tenemos que organizarnos y salir todos a expresar nuestro deseo de revocar el mandato del nefasto mandatario.

¿No cree usted?

Dr. Carlos Díaz Abrego

