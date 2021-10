Año nuevo, problemas viejos

Los contagios están desatados y fuera de control al grado de ver como hoy en día no encontramos a un amigo o conocido que no haya sido contagiado de Covid-19 o tenga a un familiar enfermo e incluso haya perdido la vida por el artero virus. Y qué decir de los hospitales públicos desbordados de enfermos que se contagian a diario, miles de mexicanos . La pandemia está fuera de control, con la mayoría de estados en semáforo rojo, naranja y amarillo.

La economía familiar rota a pedazos con el drama de contar en el seno de los hogares mexicanos con miembros que han perdido su trabajo y que desesperadamente salen a buscar una oportunidad laboral y no la encuentran. Las pequeñas y medianas empresas destruidas por la nula ayuda del gobierno federal en aplicar apoyos en pro de millones de trabajadores y empresarios que viven y se desarrollan dentro de estos negocios .

La corrupción, esa gran bandera que el actual gobierno federal enarbola como ningún otro, que presume un día sí y otro también, que el mal de la sociedad mexicana enraizado en el aparato de gobierno ya no existe y que gracias a la 4T y a la honorabilidad del presidente AMLO y su gobierno han erradicado tan histórica costumbre. Sigue más viva que nunca con grotescos casos como por ejemplo Pío López Obrador, Felipa Obrador, las adjudicaciones directas de casi todos los procesos de licitación, la impunidad en el caso de Lozoya, el General Cienfuegos y un largo etc, etc, etc…..