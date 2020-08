AMLO: IGUAL DE CORRUPTO QUE LOS DEMÁS

¡Ese es el dilema! ¡La gran explicación y justificación del presidente de México! "Ahora no son portafolios, son maletas" como si fuera el tema medular de la escandalosa vida política que hoy vivimos los mexicanos y la vergonzosa realidad del sistema político mexicano. De nueva cuenta vemos con pena el pavoroso nivel de la clase política del país que encabeza AMLO y su gobierno.

Nuevamente manipulando el acontecer de la política nacional, como si lo importante fuera la manera de delinquir y corromperse: las ligas y portafolios son más pequeños que las maletas, es obvio. Ese no es el tema presidente, son tan corruptos los que reciben dinero en ligas y portafolios como aquellos que lo reciben en maletines o bolsas del tamaño que sea. No se haga tonto, tan corrupto fue su secretario particular Rene Bejarano, como los funcionarios de los senadores del PAN en cuestión.

Todavía se atreve a decir el martes –un día después de la publicación del video escándalo- que a diferencia de cuando a su secretario particular lo pillaron corrompiéndose, los medios de comunicación no habían difundido lo suficiente el nuevo hallazgo de corrupción y por ello aprovechó su palestra mañanera y difundió así como editorializó el video.

Cualquiera que guste hacer un seguimiento en medios impresos nacionales, encontrará en sus primeras planas el video escándalo.

El mismo lunes día de la aparición del video, en todos los medios electrónicos y redes sociales publicaron las imágenes grotescas. ¿Cómo quiere que en menos de 24 horas haya una comparativa al nivel del video del 2004 hace 16 años? ¡Imposible! Sin embargo, hoy en día la cobertura mediática es infinitamente mayor que cuando su secretario particular recibió millones de pesos de la mano del empresario Carlos Ahumada, por cierto, proveedor de la construcción en varias delegaciones del entonces Gobierno del Distrito Federal.

¿Y el video escándalo del secretario de finanzas de López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno? El responsable del manejo presupuestal del dinero del gobierno de la capital del país, Gustavo Ponce, fue captado en la zona VIP del casino del hotel Bellagio en las Vegas. Además fue detenido años después de nuevo por el delito de fraude genérico por 31 millones de pesos contra el gobierno en el cual trabajó. Eso también es corrupción presidente y fueron dos de sus colaboradores más cercanos. ¿Usted no tuvo nada que ver?

¿Y a casi dos años de su gobierno federal como presidente de la república no ha cometido actos de corrupción usted o de nueva cuenta sus colaboradores? ¿No es corrupción cambiar la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprovechando la mayoría que tiene en el Congreso de los Diputados para que así usted y su gobierno adjudiquen de manera directa todos los contratos del gobierno a sus amigos y familiares?

¿Tenemos que esperar los mexicanos a ver una grabación de usted o sus colaboradores recibiendo dinero en maletas o sacos para que así, solo así quede constancia de su corrupción? ¿No valen las nuevas formas que ha establecido su gobierno para seguir saqueando y robando el país? ¿Quién pagó el hospedaje de su hijo pequeño en el Hotel Princess? Su retoñito sí puede calzar tenis deportivos con valor de más de 6 mil pesos mientras usted le pide a los mexicanos que ya no compren zapatos si ya tienen los que llevan puestos.

¿No es corrupción ver como los marinos y militares capturan a uno de los narcos más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses y que por órdenes de usted –como así lo reconoció- lo dejen libre?

¿Y del nuevo video de su hermano recibiendo más de un millón y medio de pesos, no dice ni pío, verdad? Pero si un empresario da dinero a su hermano Pío para su campaña política a cambio de cargos públicos, "son aportaciones al movimiento". Es corrupción presidente y usted la ha tolerado y es tan corrupto como ellos por tolerarla, ocultarla y fomentarla. Aunque usted diga que no son iguales, ¿qué diferencia hay entre Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl con usted y Pío su hermano?

¿No cree usted?

Dr. Carlos Díaz Abrego

