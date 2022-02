55% que se quede/40% que se vaya, Revocación de Mandato

La última encuesta publicada el día de ayer en varios medios de circulación nacional, respecto a las preferencias de la ciudadanía para la Revocación de Mandato a celebrarse el día 10 de abril son francamente interesantes y cierran la votación, al grado de que todo puede pasar. A 64 días de celebrarse la histórica fecha de la participación ciudadana, tan solo 15 puntos separan a unos y otros, para que AMLO deje la presidencia de la república, o bien, se quede y concluya su período constitucional.

Seguramente por estos números, es que el gobierno federal y sus aliados políticos manipulan y manipulan la información respecto a la primera consulta ciudadana en cuanto al revocatorio, a celebrarse en tan sólo dos meses y días. El 10 de abril del 2022, puede convertirse en una fecha histórica para los mexicanos, sobre todo, para el sistema político mexicano que puede pasar del inmovilismo, al gradualismo maduro y democrático de millones de compatriotas que saldrán a la calle a votar por la Revocación de Mandato del peor presidente en la historia moderna del país.

¿Por qué hablo de inmovilismo en el sistema político? En Ciencia Política, en la Teoría del Estado, se ha hablado siempre de la importancia que tiene la estabilidad política en un gobierno y evidentemente en sus otros dos componentes: la población y el territorio. Así como también, en lo concerniente al mercado interno, sobre todo, al exterior donde las señales de estabilidad política y económica son fundamentales para enviar "mensajes de salud" del país en cuestión.

Es por ello que el sistema de partidos en México, compuesto por todos los institutos políticos con registro en la actualidad, incluidos todos aquellos partidos que conforman la oposición política, apuestan al inmovilismo político y que no haya Revocación de Mandato, para que no se haga nada y todo quede "igual que siempre" hasta que termine su mandato constitucional el Titular del Ejecutivo Federal. Ya que la "tradición democrática" manda que no se altere ni modifique en lo más mínimo la tradicional y vieja manera de hacer política, aunque en este caso, la propia constitución faculta dicha obligación al estado mexicano.

El PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no entienden ni comprenden su función de partidos de oposición, peor aún, no han entendido que la sociedad mexicana ha cambiado y que el pueblo no es el mismo del siglo pasado, así como las circunstancias de hacer y entender la política es otra muy diferente a los intereses particulares de las cúpulas de los partidos políticos. Es por ello, que hoy en día los partidos no cuentan con simpatías ni filias más allá que sus militancias, ya que el pueblo no se ve representado dignamente por ninguna fuerza política.

Es muy triste ver, que la oposición política está entregada al gobierno actual, derivado de componendas o "inmunidad política" a cambio de que no les finquen alguna responsabilidad penal, derivado de sus corruptas actuaciones del pasado, mientras que sus dirigencias los solapan y protegen a cambio de silencio y en contra de los intereses de la ciudadanía y del propio país. Por último, no pueden comprender los partidos de oposición, que hoy es muy difícil o casi imposible, mantener en secreto la realidad que vive un país, con respecto a su gobierno.

No tener miedo y apostar al mundo moderno, significa utilizar los medios jurídicos que la ley otorga al ciudadano para hacer de la consulta ciudadana un instrumento real y viable al alcance de todos los mexicanos, para terminar con gobiernos tiránicos y despóticos. ¡Sí a la Revocación de Mandato!

¿No cree usted?

Dr. Carlos Díaz Abrego

