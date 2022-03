35 días para que se vaya AMLO

Un pueblo harto y cansado de un gobierno y desde luego, del propio presidente de los mexicanos que se ha ensañado con la sociedad entera para dividirla y confrontarla cómo nunca nadie lo ha hecho. Por increíble que parezca, un mandatario que goza y disfruta con el dolor de compatriotas de clase baja, media y alta al ignorarlos por completo y no facilitar algún tipo de estímulo fiscal o programa social, en apoyo a dicho segmento.

Los pobres, los más pobres y desprotegidos del país son la única clientela electoral que le interesa a AMLO, para hacerlos más y más pobres, así cómo destinarlo a la marginación y dependencia total de programas sociales, hasta convertirlos en parásitos de la sociedad que no hacen nada, ni sirven para nada, más que estirar la mano y recibir las dádivas del gobierno de la 4T. Son seis millones de mexicanos que viven del subsidio del gobierno.

Retomando el punto central de este nuevo derecho constitucional que tenemos los mexicanos, llamado Revocación de Mandato. El debate público sigue presente en todos los sectores de la sociedad mexicana, al escuchar y leer que este derecho que hoy tenemos los mexicanos no sirve ni tiene sentido alguno, ya qué de todas formas y maneras, AMLO no se irá de la presidencia de la república. Totalmente falso.

¿Qué saben todas esas voces que hablan y escriben de un derecho que jamás se ha ejercido en nuestro sistema político mexicano, sin embargo, auguran y vaticinan que no tiene sentido ejercer dicho derecho político? ¿Por qué la intención mal sana de confundir a la sociedad e invitarlos a no ejercer dicho derecho y mejor quedarse en sus casas? Muy sencillo. A nadie, empezando por el propio AMLO y todos los demás partidos políticos y analistas coaligados a los partidos, no interesa ni conviene que el pueblo use dicho instrumento.

Mientras más y más tiempo siga dormido el pueblo mexicano y por supuesto, dividido entre pobres y ricos, todo siga igual y nada cambie en la sociedad, la política y sus vividores que ejercen el "noble" ejercicio de la política y representar al pueblo, siguen haciendo y deshaciendo viviendo del pueblo engañándolos con la argucia de la mentira, sobre todo, de infundir miedo, confusión y desinformación. Para que nada cambie y todo siga igual.

Se imagina usted, estimado lector lo maravilloso que sería despertar el día lunes 11 de abril, con los titulares de todos los medios de comunicación del mundo entero: "MEXICO, HA TIRADO A SU PRESIDENTE" "LOS MEXICANOS, HAN PERDIDO LA CONFIANZA EN AMLO" "LA SOCIEDAD MEXICANA HA DESPERTADO Y QUITADO A UN MAL GOBIERNO". A ningún partido político, ni político de cualquier partido, le interesa que eso suceda, tampoco a los miles de analistas que viven bajo el amparo del financiamiento público que les pagan su sueldo los partidos políticos o gobiernos estatales o municipales.

Y no pasa nada, México seguirá más vivo y fuerte que nunca, con un pueblo capaz de poder castigar por fin, los abusos y excesos de los malos gobiernos y sus políticos. Hay que salir a votar el 10 de abril. ¡Sí o sí!

¿No cree usted?

Dr. Carlos Díaz Abrego





El día 10 de abril es el día D. La gran fecha para ir a las urnas a depositar el voto de lo que será un gran día para los mexicanos, por primera vez en la historia de nuestro país, estaremos en posibilidad de revocar el mandato del peor presidente que ha tenido México en su historia moderna. Desde luego, que es y será una ironía, que el mandatario con más votación en una elección presidencial, sea el primero que no termine su periodo constitucional, por no gozar de la confianza del pueblo.

