Reynoso: un guanajuatense al frente de la Orquesta Filarmónica de la UNAM

“Recuerdo que a los tres años ya tenía la firme convicción de que quería ser director de orquesta. No fue un camino fácil: primero estudié violín, después piano, canto, percusiones, clarinete, dirección coral, composición y análisis musical en el Conservatorio de las Rosas (Morelia) y en el Centro Cultural Ollin Yoliztl (Ciudad de México). No es que me dedique a la música, más bien ésta es mi vida.”, recordó Reynoso. Iván López Reynoso hizo estudios de violín con la maestra Gellya Dubrova, de piano con el maestro Alexander Pashkov, de canto con el maestro Héctor Sosa y de dirección de orquesta con el maestro Gonzalo Romeu, titulado con mención honorífica de la Escuela de Música Vida y Movimiento. Además, ha tomado clases magistrales con los directores Alberto Zedda, Jean Paul Penin, Jan Latham-Koenig y Avi Ostrowsky.