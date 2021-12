Propone Diego destacar más el Templo de El Carmen que la Bola del Agua en Celaya

Celaya.- Durante la visita este lunes para supervisar la remodelación de la torre del Templo del Carmen en el centro de la ciudad, el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se detuvo un poco, pasó saliva y lanzó la propuesta. Un poco titubeante al principio, aunque después se fue de corrido:

"El Templo del Carmen es un ícono de Celaya, un símbolo. Voy a decir algo aquí, a ver si no me linchan y salgo corriendo: No sé por qué los celayenses presumen la Bola del Agua si está más bonito el Templo del Carmen, mejor deberían ponerlo como símbolo de Celaya, estaría mucho mejor. Tiene su gran valor la Bola del Agua, pero es una bola de acero sin mayor ciencia, en comparación con esta obra arquitectónica de Tresguerras de primera, yo lo pondría mejor esta como símbolo de la ciudad.

La Bola de Agua, emblema de Celaya, fue inaugurada en 1910 por el entonces presidente Porfirio Díaz. (Foto: Especial)

"Este es uno de los mejores templos de Guanajuato y además es de mis favoritos, es una gran obra majestuosa que refleja la grandeza de este Estado y de la ciudad y vamos a seguirle apostando".

El Templo del Carmen, construido de 1802 a 1807, es obra del ilustre arquitecto celayense Francisco Eduardo Tresguerras, considerado en el siglo XIX como el "Miguel Ángel mexicano".

Sin embargo, durante décadas la "Bola del Agua", a una cuadra de distancia e inaugurada en 1910 por el entonces presidente Porfirio Díaz, ha sido considerada el ícono y emblema del municipio, al estilizar la figura redonda en varios logos para identificar a la entidad.

"Templos en todas las ciudades hay muchos, bolas del agua sólo había dos, una en Alemania que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y ésta en Celaya. Así que el Gobernador debería respetar que esa bola de acero sin chiste sí es importante para nosotros", mencionó Gerardo Estrada, al ser consultado sobre el tema.

"Hay muchos problemas en Guanajuato como la seguridad, la falta de empleos y la pandemia en los que debería preocuparse el Gobernador, en lugar de fijarse en cuál ícono es mejor para Celaya", dijo Ivonne Manríquez.

En relación a la restauración de la torre del templo del Carmen, para la tercera etapa se tiene considerado un presupuesto de un millón 287 mil 511 pesos, aportados por el municipio, el Estado, la Federación y la comunidad.

El presidente municipal, Javier Mendoza, reconoció y agradeció la disposición de los tres órdenes de gobierno para aportar a esta obra que el proyecto insigne del arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras, quien además construyó las obras arquitectónicas más hermosas de nuestra ciudad.

"Estamos muy agradecidos por la intervención que se realiza para preservar el Templo de El Carmen, en esta tercera etapa, porque es considerado nuestro máximo inmueble eclesiástico y el ejemplo más acabado del neoclásico del siglo XIX. En esta administración municipal nos hemos propuesto embellecer a nuestra Celaya, devolverle el título de La Puerta de Oro del Bajío, a través de acciones que mejoren la imagen urbana, los nueve barrios, las avenidas, y por supuesto nuestros edificios emblemáticos como es éste, así que muchas gracias por el apoyo", dijo, en su mensaje.

Por su parte, el presidente de la Asociación Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, Octavio Hernández, explicó que la tercera etapa de restauración del Templo del Carmen consiste en retiro de humedades, integración de aplanados, pintura, reposición de juntas y retiro de grafitti. El periodo de intervención será a partir de este día y hasta el 29 de junio del 2022.

