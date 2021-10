Orgullo UG: patentan estimulador magnético para combatir el Alzheimer

El Doctor Chávez de la Universidad de Guanajuato es uno de los responsables de una patente en trámite para un estimulador magnético para Alzheimer.

Doctor Daniel Chávez

Su camino para llegar a este importante logró comenzó en el 2019 cuando ingreso a la institución como profesor de tiempo completo.

Ahí junto a uno de sus Co.asesores del Doctorado y de la Maestría, tomaron la decisión de formar un laboratorio, laboratorio de superconductividad aplicada en la universidad de Guanajuato en el departamento de física.

El primer trabajo que realizaron al interior del laboratorio fue contactar a investigadores dentro de la división de ciencias e ingenierías, para conocer si alguno necesitaba diseño de CAMPOS MAGNETICOS conocidos como Superconductores o de Baja Magnitud.

Eso dio pie para conocer al Doctor Gustavo Basurto, un neurocientífico con mucha experiencia y conocimiento en la misma área.

Doctor Gustavo Basurto

“Él me comentaba que utiliza Campos magnéticos para estimular ratas que tienen Alzheimer, de hecho, compran las Ratas ya con Alzheimer, entonces me comentó que era algo complicado porque tiene que tener campos magnéticos muy específicos”, dijo

A través de estudio previos que los mismos expertos en el área poseían, el Doctor Chávez se enteró que los campos magnéticos no uniformes tenían efectos positivos a la hora de evitar la degradación neuronal debido al Alzheimer.

“Me interesó mucho y le ofrecimos colaborar. Uno de los problemas que él tiene, es que no sabe que Campos se necesitan, entonces con eso en mente, creamos un dispositivo que nos permite crear, muchísimas configuraciones posibles de campos magnéticos, más de 1.8 millones de combinaciones posibles de distintos CAMPOS MAGNETICOS y de eso es el Bioestimulador Magnético de la Universidad”

Algo que distinguió el trabajo del académico, además de la aportación de sus colaboradores fue su formación pues es el único mexicano forjado en el área de diseño de magnetos superconductores, con eso en mente toda la información que vio trabajando en el área le abonó mucho.

“yo estuve trabajando en un proyecto que se llama Electro Collider, es uno de los proyectos más ambiciosos de Estados Unidos, en el que se quiere colisionar un electrón con iones o en este caso más sencillo con un protón y ver que hay dentro de un protón, entonces para este proyecto se requirieron magnetos superconductores”.

“y el proyecto de doctorado fue crear un prototipo funcional … entonces, yo tengo la experiencia en el área de aceleradores y en esta área hay muchos estudios magnéticos, yo al contrario de lo que se ocupa en el biosimulador, nosotros creamos campos magnéticos más uniformes, pero tengo la idea de no crear los no uniformes, de hecho, es mucho más sencillo… con esa inspiración, retomé algunos casos de magnetos que te crean campos no uniformes, hice la extrapolación a campos de bajas intensidades, no superconductores, mezcle varias configuraciones, y eso nos permitió crear el dispositivo”, apuntó.

¿Cómo es el proceso de una patente?

Aunque son varios los pasos en el proceso de una patente, la Universidad de Guanajuato tiene algunos filtros, así como el investigador, quien determina en qué etapa del proceso se encuentra y qué es lo que le falta.

Una solicitud ya fue enviada y han ajustado el proyecto de acuerdo a las correcciones que se han sugerido. El doctor confía en que estén ya en la atapa final del proceso pues ya han hecho una descripción detallada y la entrega de diseños. El proceso es el mismo en todos lados. Hay que esperar 4 o 5 años para ello.

Pero aquí no terminan las aportaciones del Doctor Chávez. También acaba de firmar otra patente con la Universidad de Texas, de un cable para reactores nucleares.

Esta última patente nació durante la cuarentena, específicamente a finales de marzo surgió la idea y les tomó cerca de 1 mes y medio concretar los cálculos, simulaciones, la construcción del prototipo.

De acuerdo con el académico, hay muchos proyectos en el área de física y otras disciplinas, en el área de física, uno de los proyectos más demandantes y que no se ha podido resolver es la construcción de un reactor de fusión en el que dos átomos se fusionan y en la fusión se liberan grandes cantidades de energía.

Un factor clave en estos prototipos son los superconductores, el problema aquí radicaba en que a cierta temperatura éstos saltan de su estado de superconductividad, donde no tienen resistencia electica.

“Pero es malísimo para los superconductores, cuando se calientan pueden literalmente derretirse, pueden derretir la maquina”

“Entonces lo que hicimos fue que pusimos un cable de esos superconductores de ALTA TEMPERATURA, y lo que me tocó hacer a mí, fue atravesar esa idea a un proceso de producción de masa, que fuera factible, entonces me tomó mes y medio, hacer todos los cálculos, diseños y modelos, y logramos producir en físico un prototipo de este cable, entonces emitimos el proceso de patente en Estados Unidos, los procesos son mucho más cortos, como en 2 meses de trabajo firmamos la patente”

El Doctor Daniel Chávez invita a aquellos interesados en el proceso de patente a intentarlo. “Tal vez hasta sea un tema taboo de meterse en todo el proceso… Hay que promover el desarrollo tecnológico del país, apoyando a los científicos, y promover la cultura de la patente”, destacó.

Finalmente, expresó su agradecimiento a la Universidad de Guanajuato, por convertirse en la institución donde se ha desarrollado a nivel profesional destacando no solo a nivel nacional sino internacional con la patente de sus creaciones.





