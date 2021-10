Mató a mis hijas y no se sabe nada de él: madre de las chicas asesinadas en Cuerámaro

Las hermanas Michel y Rosa están sepultadas en el mismo lugar, separadas ligeramente por unos centímetros, pues murieron juntas, la misma noche. “No se sabe nada del que lamentablemente mató a mis hijas. Las autoridades no me dan la cara, la presidenta no me da la cara, nada”, platicó la señora Rosa Ávalos para el periódico am. Ella es madre de las adolescentes de 14 y 16 años que murieron al ser atropelladas por Juan de Dios, un chico de 16 años que conducía ebrio y pisó el acelerador para arrollarlas.

Michel y Rosa tenían 15 y 16 años cuando fueron fallecieron. Foto: Facebook

El culpable está prófugo. Juan de Dios se libró de las autoridades por ser menor de edad, y por no ser arrestado en el lugar de los hechos. Así que lo retuvieron por menos de 36 horas, con la tipificación de “escandalizar en la vía pública”. Después, sus padres pagaron una fianza y las autoridades se vieron en la obligación de liberarlo, contó Tania González, la jueza que llevó este caso.

Esta es la última fotografía que publicó Juan de Dios en sus redes sociales, el 28 de diciembre

Una de las madres comentó que las autoridades los han citado en el C-5 ubicado en el Puerto Interior. La Fiscalía les informó que están en la búsqueda del culpable. Les pidieron ayuda, en caso de ver a Juan de Dios o a sus familiares.

“Alguien de la Fiscalía nos dijo que ya lo buscan y que si nosotros sabemos algo de él, les avisemos. Dijeron que lo buscaron en Michoacán y lo reportaron en Estados Unidos. Una vez ví a su papá y sentí horrible, preferí no verlo”, mencionó la mamá de una de las víctimas.

En Facebook se rumora que el asesino huyó a Chicago junto con su familia. Los vecinos de la comunidad aseguraron que este fue el motivo por el que no se presentó a la audiencia que tenía programada para el 3 de diciembre, en el Juzgado de Justicia para Adolescentes, en Irapuato.

En su perfil de Instagram posteaba fotos con sus amigos, a un mes del asesinato de las menores

Juan de Dios está en el radar de las autoridades, o al menos eso le han comentado a las madres de las víctimas. Mientras tanto, el chico de 16 años seguía activo en sus redes sociales, especialmente en su Instagram. En donde realizó una última publicación el 28 de diciembre. Fue hasta el 15 de enero cuando decidió eliminar sus fotos de perfil y las de su cuenta. Hasta ahora no hay rastro de él en las redes, pues comenzaron a circular las fotografías que compartía, y al parecer el culpable se dio cuenta de su persecución.

¿Qué pasará con él?

El accidente que mató los sueños de cuatro niñas

Era un 24 de noviembre del 2019, un domingo teñido de sangre y dolor. Michel, Rosa Isela, Zicry y María Teresa iban a bordo de una motocicleta. Paseaban por el bulevar Deportiva cuando Juan de Dios aumentó la intensidad de su paso en la camioneta Explorar, y las arrolló. La velocidad con la que las impactó provocó la muerte instantánea de tres de ellas, y una chica más murió en el hospital.

Los cuerpos de las menores quedaron tendidos al suelo, a poco más de un metro de distancia cada uno

Extraoficialmente se dice que el acusado les hizo “piropos”, pero las adolescentes lo ignoraron. Situación que molestó a Juan de Dios, y lo llevó a cometer el crimen. Así se esfumaron los sueños de cuatro niñas de 14, 15 y 16 años.

La reacción de toda una comunidad

Las cuatro muertes unieron al pueblo. El 27 de noviembre sus familiares, amigos y la gente de Cuerámaro se manifestaron para exigir justicia. Pedían que el menor de edad se quedara tras las rejas. Después de alzar la voz frente a la presidencia municipal, caminaron hacia la casa del presunto asesino y le prendieron fuego. La casa ardía en llamas, pero ya no había gente dentro de ella. Los manifestantes no pararon y fueron a la vivienda de la alcaldesa Ana Bueno, ahí destruyeron los muebles de su cochera y derribaron macetas, entre otros destrozos.

Estos fueron los destrozos que hizo la gente de Cuerámaro para pedir justicia

En la protesta detuvieron a 17 personas: 15 hombres y 2 mujeres. Las autoridades clasificaron a los aprehendidos como ´terroristas´. Y en consecuencia la Fiscalía General del Estado anunció que deberán pagar por los daños, que ascienden a 81 mil 500 pesos.

Los familiares y conocidos de las víctimas se unieron para reclamar frente a la Presidencia Municipal, después fueron a incendiar la casa del culpable

Actualmente los manifestantes enfrentan un proceso legal, por los delitos de: terrorismo, daños por incendio y daños dolosos. La audiencia de estas acusaciones se llevó a cabo ayer. Mientras tanto los voceros de las familias adoloridas están tras las rejas. Y su pena podría ser de entre 5 y 15 años de cárcel.