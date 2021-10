Los 10 espectáculos del Festival Cervantino que no te puedes perder

Ya está aquí la edición 47 del Festival Internacional Cervantino que tiene como cada año una oferta apabullante.

La fiesta cultural que se realiza en Guanajuato del 9 al 27 de octubre (con menos presupuesto pero muchas ganas), abre de nuevo el abanico de posibilidades a todas las disciplinas artísticas en los diversos foros de presentación: plazas, teatros, museos e iglesias.

El eje programático de este 2019 es Migraciones y Canadá funge como país invitado de honor, mientras que por la parte nacional, Guerrero pondrá lo mejor de sus manifestaciones culturales.

En total habrá 295 actividades artísticas para todos los públicos. Y para no perderse entre el maremoto de espectáculos, seleccionamos los que tienen que estar sí o sí en la lista de imprescindibles.

1.Danza/ILL-Abilities Crew

IS-CONNECT

Dir. Luka “Lazylegz” Patuelli

Es un grupo de breakdance creado en 2007 por Luca Patuelli. “Lazylegz” y está integrado por ocho bailarines con discapacidad, quienes le muestran al mundo que todo es posible. El nombre del grupo nació de la cultura del hip-hop, donde es común que un término negativo sea transformado en sentido positivo. Las coreografías de ILL-Abilities Crew hablan de temas relacionados con estereotipos sociales, discapacidad, inclusión, bullying, salud mental, actitud positiva y los riesgos de tomar decisiones.

Cuándo:

16 y 17 de octubre. Teatro Principal

2.Teatro/SCHAUBÜHNE AM LEHNINER PLATZ

HAMLET

Dir. Thomas Ostermeier

El prestigioso teatro berlinés Schaubühne llega a México por primera vez. En esta ocasión, la compañía de teatro presentará su exitosa obra Hamlet, una interpretación moderna de la obra de Shakespeare escenificada por Thomas Ostermeier, uno de los directores de teatro de mayor renombre en Alemania.

La reinterpretación de esta obra lleva más de diez años llenando teatros alrededor de todo el mundo, deleitando e inspirando al público una y otra vez.

Junto al talentoso Thomas Ostermeier llega también Lars Eidinger, quien interpreta al personaje principal, el héroe trágico de Shakespeare. Este famoso actor de teatro y cine lleva más de una década cautivando al público con su personificación de Hamlet.

Cuándo:

19 y 20 de octubre. Auditorio del Estado

3.Danza/SARA BARAS

SOMBRAS

Sara Baras, bailarina, artista y coreógrafa, viaja alrededor del mundo para deslumbrar al público con su inigualable flamenco. Ha demostrado fuerza, disciplina, técnica y apasionamiento a través de 30 años de experiencia.

Sombras es la experiencia de un viaje a través del tiempo, los colores, algarabía, la soledad y la multitud, la luz y las sombras. Contiene el sello de Sara Baras; implementa el flamenco y farruca, con lo que muestra su trayectoria y la entrega de su alma; transporta al espectador a una órbita donde los sentimientos se muestran a flor de piel.

Cuándo:

24 de octubre. Alhóndiga de Granaditas

4.Teatro/THEATER TOL

GARDEN OF ANGELS

Theater Tol es una compañía internacional de teatro musical que se fundó en Antwerp, Bélgica, en 1998. Los espectáculos de la compañía transmiten historias a través de la actuación, imágenes y música, en vez de usar palabras.

En Guanajuato presentarán El jardín de los ángeles (Garden of Angels), una obra en la que la alegría y el desenfado son los temas centrales. Bajo la dirección de Lot Seuntjens, la compañía representa una boda en la que los enamorados novios se comen uno a otro, bailan, vuelan.

Cuándo:

24, 25 y 26 de octubre. Los Pastitos

5.Música/OMARA PORTUONDO Y REGINA OROZCO

PEDAZOS DEL CORAZÓN

A Omara la llaman la novia del feeling (sentimiento) —versión cubana del bossa nova y el jazz—, es una leyenda del canto popular cubano y un símbolo de esta forma de hacer y vivir la música que ha puesto a bailar a todo su público.

La isleña no puede tener mejor cómplice en el escenario que Regina Orozco, una mexicana fuera de serie, aplaudida y respetada como una de las figuras femeninas más destacadas de la escena cultural mexicana. Su calidad artística la manifiesta en teatro, cabaret, cine y ópera.

Cuándo:

13 de octubre. Explanada de la Alhóndiga de Granaditas

6.Música/ORQUESTA SINFÓNICA DE MONTREAL

Dir. Kent Nagano

La Orquesta Sinfónica de Montreal es reconocida como una de las mejores orquestas del mundo; bajo la batuta de Kent Nagano, famoso por su claridad, elegancia e inteligencia en su conducción orquestal, interpreta un vasto repertorio con solistas del más alto nivel. En Guanajuato la aclamada violinista alemana Verónika Eberle será la solista invitada de la orquesta quien interpretará Violin Concerto no. 3 in G major, K. 216 de Moz.

Cuándo:

11 de octubre. Explanada de la Alhóndiga de Granaditas

7.Música/A TRIBE CALLED RED CON LIDO PIMIENTA

Este grupo de música electrónica, integrado por Bear Witness y 2oolman, se creó en 2008 como resultado de las noches de Electric Pow Wow celebradas en el Club Babylon de Ottawa. Ellos usan la música para revalorar la riqueza cultural, compleja y diversa de los pueblos originarios que viven en un contexto urbano y contemporáneo en Canadá.

En el FIC, A Tribe Called Red estará con Lido Pimienta, una de las artistas latinas que se encuentra en el radar internacional a partir de su disco La Papessa. Presentarán un intercambio de música contemporánea e indígena.

Cuándo:

9 de octubre. Explanada de la Alhóndiga de Granaditas

8.Música/FITO PAEZ CON LA ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

FITO PAEZ SINFÓNICO

Fito Páez es uno de los exponentes más importantes del rock argentino de los últimos 30 años. Utiliza regularmente su música como herramienta crítica y profundamente refractaria de la convulsionada realidad argentina de fines de los años 80, particularmente reflejada en sus complejas composiciones.

Cuándo:

19 de octubre. Explanada de la Alhóndiga de Granaditas

9.Danza/ROYAL WINNIPEG BALLET

GOING HOME STAR

Dir. André Lewis

Bajo la dirección de André Lewis, el Royal Winnipeg Ballet (RWB) ofrecerá en Guanajuato, como parte de su temporada 80, Going Home Star - Truth and Reconciliation, ballet basado en la obra del novelista Joseph Boyden, que narra la vida de una mujer perteneciente a los pueblos originarios de Canadá, llamados First Nations (Primeras Naciones).

La protagonista, Annie, disfruta de una extravagante vida, condición que su madre le advirtió que podría afectarla. De pronto conoce a Gordon, un embaucador que la lleva a situaciones extremas.

Cuándo:

11 y 12 de octubre. Auditorio del Estado

10.Música/VOX CLAMANTIS

VIRGENCITA

Dir. Jaan-Eik Tulve

Bajo la dirección de Jaan-Eik Tulve, Vox Clamantis es un grupo vocal integrado por artistas que comparten la pasión por los cantos gregorianos, la música contemporánea y la experimentación. El conjunto, fundado en 1996 en Estonia y ganador de un Grammy, interpretará en el Cervantino un programa titulado "Virgencita", nombre de la pieza que Arvo Pärt compuso como homenaje a México.

Cuándo:

19 de octubre. Templo de la Valenciana









KG