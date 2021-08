Instalan primer Módulo Estatal de Vacunación; aplicarán segundas dosis de Pfizer

Guanajuato.- Las autoridades federales informaron que este viernes se iniciará una doble jornada de vacunación contra covid-19 para personas que faltan de completar su esquema de inmunización con la farmacéutica Pfizer.

Por primera vez y ante la gran cantidad de personas rezagadas, se ha optado por instalar el primer Módulo Estatal de Vacunación, que estará en el Hospital Militar de Irapuato y atenderá a todas las personas de cualquier edad y de cualquier municipio. Únicamente se aplicarán segundas dosis.

Este operativo especial de vacunación empezará este viernes 27 de agosto de 8:00 AM a 20:00 horas. Se contempla la aplicación de 8 mil 190 vacunas. Además, se incluyen el municipio de Santiago Maravatío y Acámbaro, y la atención especial para personas de todo el Estado.

Mauricio Hernández Núñez, delegado estatal de Programas para el Desarrollo y Bienestar del Gobierno Federal, explicó que tienen en sus registros una gran cantidad de personas que les falta su segunda dosis, debido a que cuando estaban vacunando en operativos de segunda dosis, llegaron personas que no habían sido vacunados y solicitaban su vacuna e incluso, la exigían.

"A ellos les explicamos que sí se les podía poner la vacuna, pero que no se les podía garantizar que llegará la segunda dosis, al ser operativo de segunda dosis, pues difícilmente habría otro operativo (Pfizer), o no lo podíamos pronosticar, no lo sabíamos. A pesar de eso, las personas nos decían, no importa, de todas maneras vacúname, y se les vacunó. ¿y que pasó?, dejamos de recibir Pfizer durante prácticamente mes y medio, y hasta ahora tenemos dosis de Pfizer, entonces, tenemos que las personas que están esperando una segunda dosis de Pfizer van rezagados, eso es lo que en realidad ocurrió", comentó.

El operativo para rezagados iniciará este viernes 27 de agosto y se llevará a cabo en el Hospital Militar Regional de Irapuato y Caises "Benito Juárez", donde se tienen contempladas más de 6 mil dosis:

"Dado que son personas de diferentes rangos de edad y de diferentes municipios del Estado, las dosis se concentrarán en Irapuato, donde se realizará el operativo especial para entregar el refuerzo contra la COVID-19 a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas de 30 años hacia arriba", finalizó.

AR/JP