ENTREVISTA / Iván López Reynoso: “No puedo ver mi vida sin la dirección de orquesta"

Iván López Reynoso es el nuevo director asociado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. El anuncio se dio hace unos días y el novel músico guanajuatense tomará la batuta a partir de enero de 2020.

Este nombramiento de uno de los directores de orquesta más jóvenes de México (tiene 29 años) se suma a su ya vertiginosa carrera.

El reciente encargo de quien es actualmente el director principal invitado de la Orquesta Filarmonía de España, lo tiene emocionado.

“Mi inclusión a la OFUNAM significa para mí muchísimo porque es la orquesta más importante de mi carrera, es la orquesta profesional que creyó primero en mi trabajo, que me dio las primeras oportunidades y significará que yo esté activo en sus temporadas en el año y sumándome a sus programas”, dice en entrevista con La Silla Rota.

Con la Orquesta Filarmonía, Reynoso contempla una agenda en lo que resta del año que incluye conciertos de zarzuela, música de cine, conciertos sinfónicos y ópera.

Además, en México hará una gira por tres ciudades y debutará en el Festival Internacional Cervantino que se realiza en Guanajuato, donde estará acompañado del también tenor mexicano, Javier Camarena.

“Haremos una gira muy interesante en el interior de la República con Javier Camarena, dirigiré los conciertos que él presentará en Monterrey, en Guadalajara y en el Cervantino. Haré también una temporada extensa con la Filarmónica de Jalisco, además de dirigir la Sinfónica Nacional y la Sinfónica de Aguascalientes”.

Forjado en Guanajuato

Nacido en la capital del estado, López Reynoso se dice orgulloso de haber nacido aquí, lugar donde desde niño se escapaba a escuchar los conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG).

“Soy guanajuatense orgulloso de serlo, viví toda mi infancia en Guanajuato, es un estado con mucha cultura todo el tiempo, yo debuté en la OSUG como director invitado en el año 2012 y la Orquesta me invita a dirigir de manera regular al menos una vez al año. “Otro vínculo importante fue el Teatro del Bicentenario de León, donde realicé tres producciones operísticas. Madame Butterfly, El Barbero de Sevilla y La Cenicienta, además de una gala operística”, cuenta.

Pianista y contratenor

En su dirección que suma ya una cuarentena de obras, lo mismo hay ópera que danza, grandes recitales y estrenos internacionales que lo han colocado en la mira de la crítica más exigente y ha salido adelante.

Fue en 2014 cuando Reynoso hizo su debut internacional en el prestigiado Rossini Opera Festival en la ciudad de Pesaro, Italia, concertando la ópera El viaje a Reims de Rossini, él fue el primer mexicano en dirigir en este festival.

“La dirección de Orquesta me ha acompañado más tiempo del que mi memoria me permite recordar, según me platican mis papás, que lo decidí muy chico (ser director de orquesta), no son músicos mis papás pero desde luego me ponían música como es normal. Y en particular me regalaron la película Fantasía, de Disney, me la regaló mi abuela cuando yo tenía 2 años y me marcó para el resto de mi vida y desde ese momento yo dirigía y jugaba a dirigir”, evoca el músico, quien realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de las Rosas en Morelia y en Centro Cultural Ollin Yoliztli de la Ciudad de México.

Melómano y lector

Pese a que Rossini es uno de los compositores que más lo han influido, el director se confiesa ecléctico en sus gustos y deseoso de probarse en la dirección de obras de otros compositores, entre ellos, el austriaco Alban Berg.

“Me gustaría dirigir algo de Alban Berg, me gustaría dirigir más a Debussy, me encantaría hacer El Mar, los Nocturnos, que son obras espectaculares, maestras o Wozzeck de Alban Berg”.

Con Rossini, López Reynoso debutó en Italia, España y Sudamérica y el guanajuatense se ha dedicado a difundir la obra de este compositor italiano, además de que impartiría en 2020 cursos a jóvenes músicos para la interpretación de las piezas de Rossini.

“En este momento el compositor más importante para mí es el que estoy dirigiendo porque tengo muchos gustos muy eclécticos, muy variados y son varios los que han marcado mi carrera”, explica.

Además de ser músico, el director se considera un melómano de corazón con gustos dispares, pero también un aficionado al cine, la danza y un gran lector.