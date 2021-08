"Entrego resultados; no es cómodo tener señalamientos desde Palacio": Zamarripa

El fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre declaró que no renunciará al cargo porque entrega decenas de resultados todos los días y agregó que no es cómodo tener señalamientos desde Palacio Nacional.

"Estoy cumpliendo con mi labor por la responsabilidad que tengo, no sólo es Zamarripa, la Fiscalía está conformada por muchos compañeros en la institución, entrego decenas de resultados diariamente en el combate a la delincuencia, y esto también es el trabajo de los compañeros del fiscal, protesté cumplir el cargo y en eso estoy empeñado todos los días".

Tras ser señalado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien desde la mañanera dijo que si Guanajuato fuera una empresa, el Fiscal del Estado estaría despedido, Zamarripa asegura que cumple con su trabajo.

"Los señalamientos que me hacen lamento que se den en un contexto donde la justificación de esa mentira, esa difamación, sea en el contexto de una política partidista y donde al final aceptan que es una cuestión política partidista, en ese rubro no incursiono porque al final del día existe una independencia en la Fiscalía, se tienen resultados en el combate a la delincuencia, nos hacen señalamientos que son deshonestos para mí y la institución".

"En febrero tomé posesión del 2019, dicen que es mucho tiempo, pero tengo 28 años dentro de la institución, he venido en distintos niveles y puestos, los he ejercido todos, hasta la titularidad de la Fiscalía, es parte del esfuerzo que he realizado en conjunto con los compañeros que me han acompañado a lo largo de este camino".

"Respecto a lo que ha dicho el señor presidente (AMLO) siempre he sido respetuoso de la investidura presidencial, lo que ha impulsado sus pronunciamientos sabemos que hay algo detrás de ello, son una serie de mentiras, y por supuesto que no es nada cómodo tener un pronunciamiento desde el área de la presidencial hacía mí, es algo que se traduce en una inestabilidad que se causa por la efervescencia que genera esto en diferentes ámbitos, pero día con día sigo trabajando, desde que nuestra capacidad comienza en la mañana hasta al anochecer con nuestros resultados, las acciones hablan más de lo que pueda decir".

El fiscal agregó que sus resultados son públicos, las capturas, el porcentaje de vinculaciones por homicidios dolosos es del 98% y sentenciados por el Poder Judicial son del 97%.

"Allí están los resultados, falta mucho por hacer, sigue existiendo muchos casos pendientes por esclarecer, día a día acontecen los homicidios, de los casos emblemáticos prácticamente no existe alguno que no hayamos esclarecido, no hay una institución en México que pueda decir que el 100% de los casos están esclarecidos, pero somos la que mayor porcentaje tiene de esclarecimiento y con una judicialización del 98% y sentenciados del 97%".

Aclaró que en los dos años de la Fiscalía los casos resueltos llevados ante un juez, suman más de 2 mil personas detenidas y procesadas y recordó el caso de un grupo delictivo de 12 personas que en 2019 realizaron 23 atentados con más de 46 homicidios.

"Dos de ellos ya están sentenciados y seguimos con los demás casos, el 91% de los homicidios en el estado están relacionados a temas de la delincuencia organizada, son ejecuciones cometidas entre ellos, entre los dos grupos que se disputan la venta de estupefacientes que es lo que predomina en la pugna de estos grupos, estamos al 55% de todos los casos que se han presentado, es un número muy grande de homicidios, impensable hace cuatro años".

Sobre la demanda que entabló en contra del excandidato a la alcaldía de León por Morena, Ricardo Sheffield Padilla, señaló que sus acusaciones lo han agraviado junto con su familia.

"Hay algunos que me han causado un grave agravio, lo ha señalado un actor político (Sheffield), él rebasó más allá de un señalamiento y llegó a una mentira que se traduce en un señalamiento delictivo a mí, por supuesto que si cabe el daño, causa un agravio a Zamarripa y a mi familia, a todos los que trabajamos dentro de la institución y que día con día estamos combatiendo la delincuencia, y él luego se justifica con una mentira en decir que dado el tiempo electoral puede llevar a cabo las mentiras que desee, eso se tiene que superar, los políticos no deben utilizar mentiras para poder estar teniendo la atención de los medios para llamar la atención", concluyó.

IO