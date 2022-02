"El pueblo luchará hasta con cuchillos", aseguran ucranianas radicadas en León

León.- Olga y Lana están casadas con hombres leoneses, no quieren regresar a Ucrania a pelear por su país, pero desde León exigen al presidente de Rusia Vladimir Putin que detenga la guerra.

Olga tiene diez años casada y viviendo en León, señala que toda su familia está en Ucrania sufriendo las consecuencias de la guerra orquestada por Rusia y su dirigente.

"Toda mi familia está en Ucrania, estoy apoyando desde León a mi país, es muy difícil la situación, no tengo palabras para explicar, la guerra es muy fuerte por la parte de Rusia, es muy difícil para mi estar lejos de mi país".

Olga y Lana (Cabello claro) fueron parte del centenar de ucranianos radicados en León y que este domingo se manifestaron.

"No queremos regresar a Ucrania, aquí nos queremos quedar, pero deseamos ayudar a nuestros padres a escapar de la guerra, estamos preocupadas", declaró Olga.

Mencionó que algunas regiones al norte de Ucrania y pegadas a Rusia, el ejército invasor ya cortó la energía eléctrica, "no hay ni comida en las tiendas, ni medicamentos, los vecinos se juntan y se apoyan, nos dicen que el Internet si está funcionando por fortuna, pero vamos a ver qué pasa".

Para las mujeres de Ucrania también es difícil saber que los hombres de la familia pueden fallecer en esta guerra, pues el Gobierno del Ucrania está pidiendo a sus ciudadanos que se sumen a la milicia en contra de la invasión por tierra de Rusia.

"Muchos de mis amigos ya están en la guerra, otros están en fábricas que maquilan metales para apoyar a la armada, han llamado a muchos hombres para proteger el país, pero hombre que no le llegó aviso, se suma, no le importa no tener un arma para matar, tienen que proteger a sus hijos y a sus padres, hasta sin armas, todos van a llevar cuchillos y van a atacar para proteger el país, nos atacaron, es muy triste".

Por su parte, Lana lamentó que el Gobierno de Rusia esté mintiendo en los ataques que hace en los pueblos a las afueras de Kiev, donde atacan a los civiles.

"Nos están atacando a los civiles, tenemos información de que están atacando las escuelas, los hospitales, todo están atacando".

Lana a pesar de estar casada con un mexicano desde hace tres años lamenta la postura del Gobierno de México, que está a favor de mucha postura de los aliados China y Rusia.

"Es decisión de cada país, sabemos que es más pro ruso México, aquí no podemos protestar, y México está lejos de Ucrania, no están involucrados", declaró la ucraniana, quien conoció a su esposo en China y decidió casarse en León.

Olga y Lana reconocen la paz que prevalece en México con el resto de las naciones, paz que desean que llegue a su natal Ucrania, mientras tanto, seguirán protestando desde el caluroso León las decisiones de Rusia.

