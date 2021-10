'El día más violento' en el Bicentenario: la historia de los hermanos Serdán

Se trata de un pedacito de la historia de la Revolución Mexicana, en cuyo epígrafe se cita: “Donde para ser héroe, se debe morir joven. Sobrevivir, es un accidente trágico”. El drama de Bárbara Colio, 'El día más violento', se estrena en el Teatro del Bicentenario Roberto Plascencia Saldaña en una tanda de tres funciones.

Con la dirección de Juliana Faesler, la puesta en escena lleva en su elenco a 14 actores y actrices leoneses que fueron seleccionados por convocatoria para el Taller de Formación Teatral, cuyo resultado es este montaje. La obra cuenta un fragmento de la vida de los revolucionarios mexicanos Carmen y Aquiles Serdán, cuando fueron atacados en su propia casa por más de 300 soldados porfiristas que buscaban el armamento con el cual apoyarían a la Revolución.

Esta agresión a los hermanos Serdán se considera un punto clave en el inicio de la Revolución Mexicana.

Aquiles Serdán apoyó desde el inicio a Francisco I. Madero e incluso fue uno de los fundadores del Partido anti reeleccionista local. Después del fracaso de las elecciones en 1910, fue comisionado para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, pero el 17 de ese mes el gobernador de Puebla fue alertado y ordenó un cateo en la casa de los hermanos Serdán, y este es el punto de partida de la obra.

Comisionada en específico para la Compañía Nacional de Teatro, la obra tuvo su estreno en 2011 con la dirección de Mauricio Jiménez.

Bárbara Colio es una de las dramaturgas más importantes del país. Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Internacional María Teresa León para Autoras Dramáticas 2004 en Madrid, España; Premio Estatal de Literatura de Baja California 2002 en la categoría de teatro, Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda 2009, Premio a la Mejor Obra Periodística otorgado por la Agrupación de Periodistas Teatrales, Premio al Mejor Autor Nacional 2015 otorgado por la Agrupación de Periodistas Teatrales y el Premio Juan Ruiz de Alarcón 2017 por su trayectoria como dramaturga.

Colio ha sido escritora residente en The Royal Court Theatre de Londres (2000 y 2015), en el Writer’s Room (2002), en el Lark Play Development Center (2012) de Nueva York, en el Centre 42-Nuevas dramaturgias de Singapur (2016) y en la Universidad Sun Yat-Sen de China en 2016.

Por su parte, Faesler tiene estudios escenografía y vestuario en Central Saint Martins School of Art en Londres, Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 2009. Ha dirigido para la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes. Además, adaptó y tradujo Pedro Páramo, de Juan Rulfo para Teatro Upstairs at the Landor, en Londres.

Ha recibido diversos premios entre los que se encuentran el Premio Julio Castillo como Director Revelación 1997; el Premio Héctor Azar como Mejor Teatro en Grupo 2000; y el Premio Villanueva como Mejor Espectáculo Extranjero, otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

'El día más violento' tendrá funciones los días 4, 5 y 6 de octubre.

MG