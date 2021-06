FOTOS/ "Aquí no habrá 4T, habrá Partido Verde": Sergio Contreras cierra campaña

"Aquí no habrá 4T, habrá Partido Verde", dijo el candidato a la presidencia de León Sergio Contreras, en su cierre de campaña, frente a 4 mil personas reunidas en la colonia El Coecillo.

El candidato calificó este periodo de casi dos meses como una campaña alegre y de soluciones, y resaltó que el Partido Verde le pisa los talones a Morena, y que según sus encuestas ellos van en segundo lugar rumbo al 6 de junio.

Con banda de viento y la presentación del grupo Valedores de la Sierra, el candidato que contiende por tercera vez, dijo que en su visita a más de 150 colonias ha notado el "abandono" del partido que actualmente gobierna la ciudad y la mala percepción de Morena.

"Por esta ciudad que me ha dado tanto, yo sí he hecho, no como otras y otros, a lo largo de muchos años he recorrido las calles de nuestra ciudad y he estado atendiendo peticiones de todas y todos los que se han acercado conmigo...", gritó en el escenario y con los candidatos de PVEM a sus espaldas.

Ni la pandemia, ni la lluvia pararon el cierre de campaña de los candidatos. En este caso, el Verde organizó un baile para agradecer a los simpatizantes por 60 días recorridos. También presentó a sus compañeros, candidatos a diputaciones locales y federales.

"Gracias a todos ustedes que confían en mi trabajo, que confían en mi palabra, y que saben que seré un excelente presidente municipal".

Entre las propuestas de Contreras están las "rutas seguras" para resguardar la seguridad de las mujeres, una policía mejor equipada, la infraestructura y servicios para colonias olvidadas, cómo Barranca de Venaderos, en donde enfatizó que ni siquiera hay agua potable, también prometió becas para los jóvenes y la recuperación de los empleos perdidos por la pandemia en su primer año de Gobierno.

En medio de las porras tomó el micrófono y le dedicó la campaña a su madre, quien falleció hace unas semanas, pidió un minuto de aplausos en su nombre.

La última encuesta realizada por Inmersa Marketing coloca a Sergio Contreras en cuarto lugar sobre las preferencias electorales, empatado con el candidato de Movimiento Ciudadano Juan Pablo Delgado. Alejandra Gutiérrez del PAN y Ricardo Sheffield de Morena son los candidatos punteros. El resultado se conocerá este domingo, cuando la gente salga a elegir 552 cargos populares en Guanajuato, entre ellos las 46 presidencias municipales.