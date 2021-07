(FOTOGALERÍA) Asaltantes someten a empleadas y saquean tienda de celulares

León.- En plena tarde, en la zona centro de León, un trío de asaltantes saqueó una tienda de celulares luego de someter a punta de pistola a las dos jóvenes empleadas del negocio. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad del lugar.

Eran las 6 de la tarde con 38 minutos. Al local de Movistar ubicado en Miguel Alemán 439, frente al Centro de Salud, entra primero un pillo de sudadera negra y gorra morada, se dirige al mostrador donde están dos mujeres jóvenes atendiendo, las obliga a irse al fondo del local y entran dos cómplices, uno con sudadera "Gap" azul marino y otro de suéter beige.

Y procede el saqueo; el que entró primero lidera el movimiento de los otros dos, indicándoles que se dirijan a los aparadores. El de la sudadera Gap se esfuerza en abrir una vitrina vertical donde se exhiben unos 12 aparatos y no lo logra, por lo que obligan a una de las empleadas a sacar un llavero y abrir varios aparadores. Los teléfonos son metidos en una mochila gris, el líder busca la manera de llevarse alguno de los televisores que ahí se exhiben, pero al parecer no lo ve práctico y desiste; vuelve al mostrador principal de donde toma aparatos que no están en exhibición, sino en sus cajas, y se apodera de ellos.

El atraco continúa y para las 18:40 horas ya los delincuentes llevan por lo menos un centenar de aparatos. La gente pasa por la calle sin sospechar la desesperación que en el interior viven las jóvenes vendedoras, sometidas y quizás inmovilizadas, pues la cámara no alcanza a enfocarlas.

Ya de salida, los delincuentes con la mochila llena del botín, no les caben todos los teléfonos que se robaron y se los meten entre la ropa, tanto que al presunto líder se le cae una pieza y va tan cargado que al agacharse a recogerla cae de rodillas, no alcanza ni a meter las manos porque las trae ocupadas con el cargamento.

Uno de los cómplices, para rematar, se regresa por el teléfono de una de las empleadas. Después los tres salen como si nada.

