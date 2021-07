FOTOGALERÍA / Las 5 novedades de la Feria de Verano

Ir a la Feria de Verano significa encontrarte con cosas nuevas: espacios distanciados, filtros sanitarios, atracciones diferentes, una sede más amplia, sana distancia, y brigadas que vigilan que las medidas de salubridad se cumplan, pues el evento más popular de León se realiza en plena pandemia, por eso la fecha cambió a julio, no fue en enero, como tradicionalmente se hacía.

Si no te has dado una vuelta por la Feria, en La Silla Rota te contamos cuales son las 5 novedades de esta tradicional fiesta, que se realizará del 2 a 25 de julio.

1. DISTRITO LEÓN MX

La Feria Estatal de León tiene nuevas instalaciones, que ahora se llaman Distrito León MX, aunque se trata del mismo lugar, sobre el bulevar Adolfo López Mateos, la entrada es totalmente distinta. Está a un costado del Poliforum y tiene tres accesos: dos peatonales y uno en automóvil.

Con una inversión de más de 200 millones de pesos, el Gobierno Estatal adecuó los espacios; ahora hay una terraza más amplia, un edificio para servicio de bares y restaurantes, los lugares están más alumbrados, y el objetivo principal era renovar las instalaciones con la industria 4.0. El Distrito MX se inauguró en marzo y se estrenó con las jornadas de vacunación, ahora con la Feria de Verano.

2. BOLETOS SE COMPRAN EN EL OXXO, NO HAY TAQUILLAS

La gente estaba acostumbrada a formarse para entrar a la Feria, afuera de las instalaciones había colas para ingresar, más el fin de semana. Precisamente por la pandemia de covid-19, ahora las entradas se venden únicamente en las tiendas Oxxo, incluso, hay un establecimiento en las instalaciones.

El costo es de 16 pesos, de jueves a domingo, y de lunes a miércoles en 73 pesos (este boleto incluye el acceso a los eventos de Teatro del Pueblo y juegos mecánicos).

3. CONCIERTOS EN BURBUJAS SOCIALES

La Velaria de la Feria ahora está dividida por "grupitos", sí, de 4 a 8 personas se concentran en un núcleo social o en una "burbuja" para disfrutar de los conciertos. Son pequeños nichos separados con la idea de no aglomerar personas, al centro de cada núcleo tienen una mesa de servicio y sillas. En la explanada hay vallas metálicas que dividen a una parte de otra. Este fin de semana se presentaron la Banda MS y cantantes de Rock en Tu Idioma.

4. MACRO TERRAZA TECATE

Lo que antes era conocido como "las carpas", ahora se convirtió en una macro terraza de la marca Tecate. Un espacio amplio que cuenta con una segunda planta, y en el que hay presentaciones de artistas culturales y musicales. Está a unos cuantos metros de la entrada, y desde ahí la vista es increíble, se alcanza a apreciar el Palenque (que en esta edición no está en función) y los juegos mecánicos.

Las mesas están separadas y el aforo parece no ser limitado, pues comerciantes y locatarios aseguran que este fin de semana se llenó de gente.

5. GLOBO DE LA MUERTE

Una esfera metálica de color negro que está cerca de los juegos mecánicos también es la sensación, ahí un motociclista da el espectáculo recorriendo cada centímetro del círculo con el peligroso vehículo.

Le llaman globo de la muerte, y no estaba en la edición pasada de la feria.

¿QUÉ DICEN LOS COMERCIANTES?

Sin duda recorrer los pasillos de la feria ya no significan lo mismo. Este fin de semana, durante su apertura, se registraron pocos visitantes. En redes sociales las personas descalifican la realización del evento, que se había pospuesto desde enero, pero que ahora según el Patronato analizan realizarla año con año, habría dos ferias: una en enero y otra en julio.

Los comerciantes viven la otra cara de la feria: poca gente, menos ventas, y una inversión "arriesgada". Cuentan que el viernes estuvo casi vacío, el sábado también, y ayer apenas se recuperaron un poco, con la movilidad que hubo por la tarde. "No quieren venir porque tienen miedo de contagiarse", dice Liliana, comerciante de elotes.

Frente a este escenario –que ya se veía venir-, el presidente del Patronato de la Feria Juan Carlos Muñoz pidió a la gente asistir, prometiendo un espacio seguro, con un un "ejército" sanitario vigilando a 1.5 millones de visitantes, que es lo que se espera.

Autoridades sanitarias aprobaron la realización de la Feria, y en los últimos días la Secretaría de Salud ha informado que los contagios y muertes van a la baja, aun así este fin de semana no hubo muy buena respuesta de los leoneses: "están muy resentidos con el Gobierno, por eso no vienen (los visitantes), que porque la Feria sí, y otros eventos no", dice un vendedor de gorditas tarascas.