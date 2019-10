Zenet: el 'Sinatra español' por primera vez en León

El polifacético artista malagueño visitará León por primera vez para promocionar su más reciente producción discográfica: ´La Guapería´, un disco con versiones de boleros cubanos antiguos lanzado en marzo de este año.

Foto: Facebook

Zenet se ha convertido en un cantante de culto en España. Respaldado con una larga trayectoria en el mundo de la música. 'Sur SA' fue su primera banda de funky flamenco, con la que publicó dos discos: A golpe de pellejo y Malaracha. Y de la que se conserva otro trabajo todavía inédito.

Nacido en Málaga hace 52 años. Zenet es un crooner andaluz residente en Madrid. De sombrero y voz prodigiosa. Sobre un escenario puede guardar las formas de un Sinatra sureño y un minuto después mandar el micrófono a paseo y cantar a capella para asombro de las primeras filas.

Prodiga el mestizaje musical y las artes escénicas. Y 'La Guapería', el trabajo que presentará en Foro Paruno Central de la Música de León el próximo 5 de octubre es un claro ejemplo. Boleros cubanos rescatados del olvido.

Sin llegar a acomodarse en ningún sonido estático, busca constantemente entre el jazz, el tango, el swing, el flamenco, el fado, la canción española y el bolero para encontrarse a sí mismo. En el año 2008 lanzó su primer disco como Zene: 'Los mares de china'. Fue un éxito rotundo con el que recibió el Premio de la Música al mejor Artista Revelación. Y desde entonces no ha dejado de sorprendernos.

La Silla Rota platicó con Zenet días antes de iniciar la gira que hará escala en León y que arrancó esta semana Cuba.

P.- ¿Cómo fue el proceso para arriesgarse con un nuevo material como La Guapería?

R.- "Es algo muy especial. Es el primer material de mi discografía que no es música original. Está hecho con una intención muy viajera. Me adentré al lenguaje del bolero cubano de una manera muy personal, junto a los músicos que me rodean desde hace tanto tiempo. Me rodean varios maestros cubanos desde hace mucho tiempo como el trompetista Manuel Machado, un maestro al piano, Pepe Rivero, y en la percusión Moisés Porro. A partir de ahí, de una deuda personal con esa música tan rica armónicamente es de donde yo me nutro para crear este material. Al final la selección, preparación y grabación de los boleros de 'La Guapería' nos llevó casi dos años".

P.- Este trabajo lo hizo acreedor del premio Cuba Disco al Mejor Disco Extranjero en Cuba...

R.- Vamos a pasar por Cuba antes de México para recoger nuestro premio. Se trata de aprovechar el salto para tomar ese honor. Imagina. Quién me iba a decir que metiéndome en una música que digamos no es mi raíz directa iba a ganar un premio en Cuba. La verdad que es un verdadero orgullo, un gran honor. El premio Cuba Disco ya se otorgó en su fecha oficial, pero el Instituto Cubano de la Música nos hace el favor de repetir un poco la ceremonia para yo poder recibir el premio. Estaremos encantados, tendremos dos conciertos diferentes en La Habana, y con ese calor del público cubano, saltamos el charco a México y presentamos nuestro primer concierto en CDMX".

P.- Sobre su visita a nuestro país, las entradas están agotadas para el primer concierto que dará en la capital del país. Luego viaja a Guadalajara y el 5 de octubre estará en León. Y tuvo que abrir una segunda fecha en el Foro Viena de la CDMX para aquellos que no alcanzaron lugar para la primera presentación.

R.- "Para el que no conozca nuestra música y tenga curiosidad, yo le digo que no se arrepentirá de venir al concierto. Habrá un antes y un después en su vida".

P.- ¿Tiene ganas de presentarse en León?

R.- "Estoy ansioso de que llegue ese momento. Un pedacito de mí está en León, por lo tanto espero devolverle todo el cariño al público de esa ciudad. Cuna de José Alfredo".

P.- La actuación también es parte de la larga trayectoria de Zenet. En 1991 llega su gran salto como actor al conseguir el papel de Picasso en la serie de Juan Antonio Bardem 'El joven Picasso'. A partir de ahí su carrera de interpretación es imparable participando en numerosas películas: 'Morirás en Chafarinas', 'La ley de la frontera', 'Ilona llegó con la lluvia', 'Resultado final', 'X (Incógnita)', 'Muerte a destiempo', 'Camarón', 'El idioma imposible', 'La mula'. Su próxima aparición será en la segunda temporada de la serie de Netflix ´Hache´, que se estrena en noviembre.

R.- "Yo tengo un papel secundario. Es una serie que trata sobre la Barcelona de los años 50 y tengo el papel de un pianista y cantante, que toca en el bar de un mafioso, que a su vez es uno de los protagonistas de la serie. El proyecto es protagonizado por Adriana Ugarte y Javier Rey. De hecho algunas de las canciones de mi disco las estaré cantando dentro de la serie , por lo tanto es un punto de confluencia".

La música de Zenet resulta inclasificable. En su proyecto se aborda con total naturalidad una revisión de géneros antiguos actualizada y pasada por su filtro personal y donde se mezclan la copla, el son, el bolero, el chotis, el tango, la chanson. Y todo descansa sobre el lenguaje común con el que trabaja siempre: el jazz.

Será el próximo 5 de octubre cuando Zenet se presente en nuestra ciudad al interior del Foro Paruno Central de la Música. Allía deleitará a los asistentes con temas de su más reciente disco: ´La Guapería´. Aunque tampoco faltarán algunos de los éxitos que lo han acompañado en su última década de trayectoria como solista.