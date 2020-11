Yoss Bones: la rapera de Salamanca que canta a la violencia de género

De las calles al rap. Del rap a la violencia de género. Así ha sido el camino de Yoss Bones, una rapera originaria de Salamanca que ha puesto en alto a su ciudad no solo por su ´flow´, sino por tratar temas espinosos frente al micrófono.

En una canción de tres minutos la rapera habla del feminicidio. Toca fibras sensibles e invita a la reflexión sobre el serio problema de inseguridad que viven las mujeres en todo el país. Con el arte como extensión de su protesta la rapera amplifica el grito acallado por años de las mujeres del país: "no me mates por favor". El tema se llama ´Ladrón´, fue lanzado el 8 de marzo del 2020 y hasta ahora suma más de 2 millones de vistas.

"Entonces sucedió, no supe ni que pasó... él solo me agarró con sus manos me arrojó, dijo: perra ya valió. Me quitó la ropa y yo, solo le repetía no me mates por favor. El cobarde no mostró ni tantita compasión, solo abusó de mi mientras gritaba del dolor", dice una de las estrofas de ´Ladrón´.

Yoss Bones montó un escenario "violento" para interpretar este vídeo. Recreó la vida misma para llamar la atención y poner luz sobre una de las grandes tareas pendientes de la sociedad mexicana. Ella canta con el rostro ensangrentado, mientras el cuerpo de una mujer está rodeado de policías y cintas amarillas. El coro hace alusión a un "ladrón" que acabó con la vida de una chica. "Te dejé mi corazón, estoy tirada en un rincón, no sé quién soy, me la arrancó, mi vida él me la quitó". Solo en lo que va del año casi 500 mujeres han sido asesinadas en México, casi 10 por ciento más que el año anterior.

La rapera salmantina con más de 413 mil suscriptores en su canal de YouTube irrumpe en la escena musical no solo del estado sino más allá de las fronteras demostrando que, como ha ocurrido siempre, la música es una vía inmejorable y ancestral para hablar de las realidades más próximas, pese a lo sórdido que a veces resulte su estética.

EN GUANAJUATO SOLO SE HAN CLASIFICADO COMO FEMINICIDIOS 14 CASOS

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato han asesinado a 339 mujeres de forma violenta, de enero a septiembre del 2020. La reportera Alfonsina Ávila compartió que solo 14 casos están clasificados como feminicidios, mientras que los 325 casos son investigados como homicidio doloso.

El estado ocupa el lugar número 17 en el delito de feminicidios registrados a nivel nacional, aunque en homicidios dolosos contra mujeres la entidad ocupa el primer lugar. Le siguen Chihuahua (208), Estado de México (199), Baja California (191) y Michoacán (169).

Sobre el suelo del centro de León, mujeres colocaron cruces en nombre de las víctimas de feminicidio el pasado 8 de marzo (Foto: Daniela Rodríguez)

Este 31 de octubre REDefine Guanajuato convocó a las mujeres a unirse y hacer una ofrenda para las víctimas de feminicidio en León, en el Arco de la Calzada. Con flores, cruces rosas y papel picado que dirá ´Ni Una Menos´ la ofrenda pretender recordar a las mujeres que perdieron la vida violentamente. La cita es a las 11:30 de la mañana, la ofrenda permanecerá hasta el 2 de noviembre.

Yoss Bones ha decidido poner este tema sobre la mesa. Al ritmo del rap y coros graves la cantante habla del feminicidio y de su perspectiva actual. A sus seguidores les gustó la canción ´Ladrón´, tiene más de 90 mil "me gusta" en YouTube. De hecho es el primer video que aparece al buscar a Yoss en la plataforma. A siete meses de lanzar el tema casi 3 millones de personas lo han escuchado.

Mujeres aseguran que el 8 de marzo no se "celebra", más bien se "lucha" (Foto: Daniela Rodríguez)

DESDE LOS 5 AÑOS YA CANTABA ¿QUIÉN ES YOSS BONES?

Con una mirada imponente y cabellos de colores, Yoss Bones ha conquistado a los amantes del género urbano. La rapera nació en Salamanca, el 7 de febrero de 1997. Es alta y de tez morena, la acuariana pone ´flow´ a cada una de sus canciones.

En un vídeo para sus fans confiesa que desde los 5 años supo que sería cantante.

"Pues prácticamente lo supe desde el primer momento en que me di cuenta que podría cantar, y eso fue como a los cinco años, seis".

Reveló que antes del 2017 fue cuando "descubrieron" su talento.

"A mí me descubrieron hace ya poquito más de un año, y fue allá en mi ciudad Salamanca, yo estaba cantando. Me escucharon, les gustó, y como al mes me enviaron la propuesta y pues aquí estoy".

Para Yoss Bones la inspiración es esencial para conectar con la gente. Dice que el "sentimiento" es lo que une a los músicos.

Sus éxitos comenzaron a sonar poco a poco, fue con ´Tequila y miel´ cuando se popularizó aún más. El dueto que hizo con Hispana (Mamba Negra) demostró el poder femenino en el rap. El vídeo acumuló más de 11 millones de vistas. Dos mujeres vestidas de negro tomaron el micro para "cerrar bocas".

"Vengo de Salamanca, Guanajuato baby, me dijeron: no pudiste, y hoy con la Hispana rifé. Con el veneno de la Mamba me enrolé y hoy desde arriba veo saltando a todos a la vez", canta Yoss con un estilo seguro y a lado de una bandera mexicana.

Entre sus canciones destacan ´Bien´, ´Aquel día´, ´Santa´, Alto calibre´, ´Me recuerdas´, ´No lo intentes´ y duetos importantes como ´No me dijeron´, letra que grabó junto a Santa Fe Klan, otro rapero originario de Guanajuato.

De la mano de Alzada Films –sello discográfico del que es dueño Neto Peña, otro rapero de Guadalajara-Yoss ha grabado vídeos que retratan la vida en las calles y la competitividad entre los artistas urbanos.

Su más reciente tema se llama ´Dulce o Truco´, una canción en la que se acompaña de Alma Negra. Este 29 de octubre anunció el estreno en su cuenta de Instagram, se acaba de cocinar.

Así es Yoss Bones, la ´flaca´ como muchos la llaman.