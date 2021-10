"Yo quiero estudiar y ser alguien en la vida": Cristian, de la pandilla 'Los Abandonados'

“Tengo 17 años. Estaba en la banda pero llegó esa persona que me dio la oportunidad. Ella es Paty (promotora del Inaeba). Yo soy de Santa María de Cementos y me junto con 'Los Abandonados'. No sé por qué se llaman así. Yo quiero salir adelante, ser alguien en la vida. Estudiar hasta lo último y conseguir mi título. Todavía no sé qué estudiar, no tengo nada en mente, pero ya veré”, asegura Cristian.