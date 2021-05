"Yo no soy dirigente de Morena": Sheffield sobre acusaciones contra Macedonio

"Ricardo, como puedes hablarle a la ciudadanía de equidad, igualdad y respeto, cuando estás siendo postulado por un partido político (Morena) que intentó a toda costa y por todos los medios tener a un candidato a la gubernatura acusado por violación", con esta fuerte declaración la candidata del PRD Paola Aceves puso en jaque a su contrincante Ricardo Sheffield, en el debate por la alcaldía de León.

Luego de que Sheffield usara sus dos minutos de su intervención para hablar del tema de género, y presentar su iniciativa "Alerta Violeta" como la solución para limpiar baldíos y terrenos en donde violentan y abusan sexualmente de las mujeres, la candidata de 25 años le dijo que es incongruente poner sobre la mesa los derechos de las mujeres cuando Morena no ha demostrado con los hechos su discurso.

Corre tiempo, y el exalcalde de León (2009-2012) parece no tener mucho que decir. Lo único que aclara es que él no es presidente de Morena y que solo puede habla por él, por sus actos, no por los de Félix Salgado.

"Yo soy congruente en todos los hechos de mi vida (...) el tema de Morena en el estado particular de Guerrero es algo que a Sheffield no le compete, yo no soy dirigente de Morena, nunca he sido dirigente de Morena, por eso te puede decir que (...) lo que acabo de exponer lo voy a convertir en una realidad con su voto a favor de Ricardo Sheffield".

Al candidato no le quedó más que decir. Solo le dieron dos minutos para contestar, y este fue uno de los dos "encontronazos" que se dio con los candidatos. El primero lo protagonizaron él y Norma Nolasco, candidata de Fuerza x México, quien le dijo "Nunca entendiste nada, Ricardo", para referirse a su administración como presidente municipal.

El pleito comenzó cuando Ricardo Sheffield intentó -en un tono burlesco- desacreditar sus propuestas de desarrollo y bienestar social de la mujer, haciéndole una pregunta sobre otro tema: "'¿Sabes cual es el presupuesto del Municipio?" -intentado evidenciarla-, ella le contestó criticando el cubrebocas que se puso, en el que decía "Yo se cómo".

"No entiendes, no entendiste cuando fuiste presidente municipal, no entendiste cuando fuiste diputado federal, no entendiste cuando estuviste en la Profeco, lástima que ahora pretendas entender".

Ricardo solo se burlaba y volteaba la mirada. La candidata ponía una cara como si estuviera avergonzada de él.

En sus participaciones Sheffield no solo fue atacado, también quiso dar un "golpe bajo" contra el PAN, mostrando a la cámara los vales de grandeza repartidos por el Gobierno del Estado para asegurar que esa es la forma de ganar votos del partido blanquiazul. Dijo que ya era hora de sacar al poder del "PRIAN" que por tanto tiempo ha gobernado, prometiendo que con él la gente tendrá un apoyo seguro del Gobierno Federal.

El candidato también iba por la foto, aprovechó los breves recesos para tomarse una selfi, acomodó su saco gris y su corbata color vino, dándole un toque peculiar y muy al estilo Morena con el cubrebocas que decía "Yo se cómo", posó frente a la cámara y le regaló una fotos a sus seguidores de Twitter.

Esta noche los 11 candidatos -Sí, son 11, con la sorpresiva llegada de Elizabeth Rangel del PES, la candidata que pocos conocen- a la presidencia de León asistieron al debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), que arrancó a las 9:30 de la noche y terminó cerca de las 11. Un debate que con la pandemia tuvo que adaptarse a nueva la realidad, y un debate que más de 30 mil personas comentaron por Facebook.

Frente a las elecciones del 6 de junio, los contendientes luchan por ganar votos. Nunca antes habían participado tantos candidatos, 11 para ser exactos. Hay que recordar que estas son las elecciones más grandes de la historia de México, 21 mil cargos se juegan en todo el país, según el INE. Y tú ¿Sabes por quién vas a votar?