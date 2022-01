¡Ya vienen en camino los Reyes Magos! Ni la pandemia podrá detenerlos

León.- Nada detendrá este 6 de enero a los Reyes Magos, ni la pandemia, ya que todos los padres de familia de Guanajuato y de todo México saben que es el día más importante y más esperado por sus hijos, por lo que Melchor, Gaspar y Baltazar llegarán de nuevo en un camello, un elefante y un caballo a los hogares, y harán realidad los sueños infantiles, llevándoles los juguetes que les pidieron, mediante cartitas, en días previos.

Esta tradición milenaria religiosa, que en México nació después de la colonización, se mantiene llena de magia, como una herencia que pasa de generación a generación, donde los padres están al tanto de lo que sus hijos pedirán a los Reyes Magos, y los pequeños, el día 5 de enero, tienen qué dormirse temprano para que los Magos de Oriente hagan su trabajo y les dejen sus juguetes.

Algunos niños dormirán esa noche con la incertidumbre de que, por no haberse portado muy bien, los Reyes Magos no les traigan nada, aunque un poco reconfortados por el recuerdo de que hace un año, a pesar de que sus padres los amenazaban de que los Reyes no les traerían regalos por sus muchas travesuras, de todas formas, los juguetes, dulces o ropa aparecía junto a los zapatos que habían dejado en la cocina.

Meritorio es el esfuerzo de los padres para conservar esta tradición, quienes en estos días previos repasan las cartitas de sus hijos para ver cómo hacer realidad esos sueños y, no queda de otra, a estirar los bolsillos casi vacíos después de los festejos de Navidad y Año Nuevo, para que los Magos de Oriente lleguen y les dejen algunos regalos a sus hijos.

En tanto que los niños saben que el día tan esperado se acerca y tratan de comportarse lo mejor que pueden, para que los Reyes Magos les lleven los regalos que les pidieron, además, empiezan ya a pensar en qué les darán a los Reyes cuando lleguen, y a sus animalitos que deben estar cansados de tanto caminar de casa en casa.

La mayoría de los pequeños sabe lo esencial de los Reyes Magos, que llegarán desde Oriente a traerles regalos, como los que les llevaron al Niño Dios en Belén hace 2021 años, de oro (Metal de los reyes), incienso (Ofrenda de los dioses) y mirra (Anuncio de sus futuros padecimientos), aunque con el tiempo se volvieron más complacientes y ahora traen, o al menos tratan de traer, los regalos que los niños les piden a través de cartas dejadas en sus casas, en la oficina de Correos, enviadas en globos con gas helio y ahora, más modernizados, a través de redes sociales ("WhatsAppazos").

Estatradición sigue a salvo en México, por el sigilo con el que lo Reyes Magos llegan a los hogares, que es el mismo sigilo que guardan en su mente los padres de familia, y el sigilo también de los niños, que sólo saben que este 5 de enero habrán de dormirse temprano y esperar al día siguiente los regalos.

Y aunque después de una semana los juguetes quedarán arrumbados y la dotación de dulces ya estará consumida, los niños empezarán de nuevo el ciclo de ilusiones infantiles de empezar a portarse bien y a soñar para lo que será el 6 de enero del siguiente año, pensando ya en los juguetes que en este 2022 no pudieron traerles los Reyes Magos.

JP