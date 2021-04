"Ya tuvo sus seis años", responde Diego a propuesta de MMM sobre Estadio

León, Gto. Ante la sugerencia de Miguel Márquez de construir un nuevo Estadio León para evitar chantajes de los dueños del actual inmueble, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declaró que el exgobernador "ya tuvo su oportunidad de gobernar y el tema lo resolverá el Municipio de León".

El exgobernador Miguel Márquez Márquez declaró hace dos semanas que apoya la construcción del nuevo Estadio León para evitar chantajes de quien busque cerrarle la puerta al equipo y de quien desee llevárselo a jugar a otra plaza.

Al ser cuestionado el gobernador Rodríguez Vallejo sobre esta propuesta comentó "él (Márquez) ya tuvo sus seis años, yo lo respeto mucho, pero es un tema que va a resolver el municipio de León".

Márquez acudió al arranque de campaña de Alejandra Gutiérrez en León, el pasado 5 de abril, donde enfatizó que los gobernantes de León no deben cambiar el uso de suelo al Estadio el cual es para fines deportivos y recreativos, para evitar que se pueda vender con uso de suelo comercial, ya que esta medida elevaría el costo.

"Yo creo que debería estarse construyendo el nuevo Estadio León, yo soy un convencido de que ya debería empezar la nueva sede, se lo merece la afición leonesa, está muy cerca del actual estadio, y que no tenga la presión y el chantaje de que si no me voy, si no les cierro la puerta, de todos modos ay de aquel que se atreva a cambiarle el uso de suelo, sería el peor traidor de este municipio y de la afición leonesa, está dedicado al uso deportivo y recreativo", dijo Márquez, quien señaló respetar la postura del gobernador Rodríguez Vallejo de buscar comprar el actual Estadio León, pero no al precio que pongan quienes se dicen dueños y que al ver el valor catastral de casi 600 millones de pesos pudieran exigir mucho más.

"Respeto la decisión, pero sí necesita iniciar la construcción del nuevo estadio que ayudaría a detonar aquella zona, les daría un impulso, es mi punto de vista como aficionado a León, y defender el patrimonio de los leoneses y de quienes le vamos al equipo León".

Aclaró no haber hablado con Jesús Martínez -dueño del equipo- sobre el nuevo inmueble, el cual se prometió desde septiembre del 2018 y estaría terminado en el actual 2021.

"El proyecto ejecutivo ya está, los permisos también, está a punto todo, pero quienes pueden dar información sobre su construcción son ellos, al equipo no se le debe de distraer y que juegue en su estadio, el terreno está listo, son 12 hectáreas, con capacidad de crecimiento, buena ubicación, se puede llegar en orugas, bicicletas, se debe fomentar la construcción del nuevo estadio", concluyó Márquez Márquez.

El gobernador Diego Sinhue declaró que el pueblo de León sigue contando con el apoyo del Estado para la compra del Estadio León en el actual trienio.

"Ya lo dije, está el ofrecimiento para los leoneses, si requieren el apoyo del Gobierno del Estado para comprar ese estadio, cuentan con nuestro apoyo, si no se requiere no pasa nada, no hay problema, pero el apoyo de Gobierno del Estado allí está", concluyó.

IA/CV