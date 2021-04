Ya son dos candidatos en León que dicen tener "huevos"

León, Gto.- Con la frase "un candidato con huevos", Ernesto Arrache, candidato a diputado por el distrito 11 de Movimiento Ciudadano, asegura que él cuenta con lo necesario para hacerle frente a las necesidades que tiene León.

Inician las campañas y los candidatos a alcaldías, regidurías y diputaciones salen a las calles a convencer a los leoneses de ser su mejor opción. Como estrategia de convencimiento utilizan frases planeadas de manera cuidadosa con las que pretenden ganarse el voto.

El militante arrancó su campaña en las calles de León no sin antes sellar sus imágenes publicitarias con la interesante elección de eslogan. Arrache no es el único candidato que ha hecho uso de la palabra con una connotación abierta a la interpretación durante esta Jornada Electoral, pues Ricardo Sheffield, candidato de MORENA al Ayuntamiento la utilizó de manera reciente.



Gracias a un video obtenido por La Silla Rota, los usuarios pudieron captar una discusión entre Sheffield y la candidata a tercera regidora de su planilla, María del Carmen Cuervo Fernández.



El motivo del "desencuentro" fue por que este no estaba de acuerdo con la presencia de Cuervo Fernández en su planilla, el morenista escogió manifestar su desacuerdo con la frase "A mí no me agarra de los huevos nadie".

El video no tardó en viralizarse y fue cuestión de tiempo para que la evidencia de la altisonante conversación llegará a los oídos y vista de todos. En la versión original, se escucha la agresión con un volumen un poco bajo, por ello, algunos optaron por subtitularlo y sustituir la frase por "a mí no me agarra de su tonto nadie", encubriendo el violento término lanzado hacia Cuervo Fernández.

