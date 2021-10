Ya no tendrás que ir al Ministerio Público para denunciar, con una llamada basta

León.- La presidenta de la Cámara de la Industria Restaurantera en León, Helen Anaya, declaró que a partir del primero de diciembre los empresarios y clientes podrán realizar denuncias telefónicas en caso de sufrir un robo o una extorción en sus negocios.

"A partir del primero de diciembre vamos a poder hacer denuncias de manera telefónica, no necesitaremos acudir a ningún lado, eso va a favorecer al tema de la denuncia, porque no nos desplazaremos, no lo hacemos por el tiempo que perdemos y ahora se va agilizar".

Señaló que en el Estado existen casos de extorsión virtual para los empresarios y clientes, por lo cual solicitaron a la Fiscalía que incremente la vigilancia para frenar a las bandas que se dedican a este delito en Guanajuato.

"La gente no quiere salir por la desconfianza, lo que ganamos por la reactivación se frena o existe un retroceso, la idea de que el fiscal estuviera con nosotros es para que los empresarios restauranteros percibieran los delitos de cada municipio, pero prevalece el robo y la extorsión virtual, queremos estar blindados hasta donde sea posible con estas medidas de seguridad, nuestros clientes deben estar seguros, saber que tenemos comunicación directa con la Fiscalía".

Sobre los hechos sucedidos en el restaurante Barra 1604 de Salamanca, en donde un paquete bomba mató al dueño y al gerente del lugar, además de lesionar a cinco personas más, la empresaria dijo que el sector reconoce el trabajo de la Fiscalía y la rapidez para detener a los presuntos culpables.

"En Salamanca fue un tiempo muy corto en resolver, fue en tres días, se detuvo a los responsables, se tuvo el móvil del atentado, esta colaboración de la sociedad, el sector empresarial con la Fiscalía nos lleva a mejores resultados".

Sobre los casos de extorsión a los empresarios restauranteros en el Estado, declaró que el gremio tiene mínimos casos, generalmente prevalece en Celaya, Salamanca y poco en Irapuato, en León existe en menor grado".

Al ser cuestionada sobre casos de extorsión en el Campestre, dijo que los socios de la Cámara de la zona no han realizado reportes de extorsión, sin embargo, no descarta que se esté presentando el fenómeno en restaurantes que no están afiliados.

"A nosotros no nos han reportado, no sabemos si son negocios afiliados a la Cámara, no sabemos qué establecimientos son, pero si llegan a presentarse casos, les recomendamos cómo actuar y teléfonos directos de la Fiscalía, pero en León sabemos que es casi nulo el delito, pero en otras ciudades es mayor".

Helen Anaya concluyó que la Policía Municipal de todos los municipios cuentan con pocos elementos para actuar ante las extorsiones telefónicas, además de que no están capacitados para atender y ayudar a la ciudadanía que sufre las extorsiones, situación que agrava más el problema en ciudades que lo padecen.

JP