"Ya no me des cintarazos", le suplica un niño a su madre en un pintarrón

“Mamá, te quiero decir que ya estoy harto de que me pegues”, señala un mensaje que deja entrever un grave caso de violencia doméstica en la colonia Brisas del Carmen en la ciudad de León. El mensaje escrito con tinta azul sobre un pintarrón, se encontraba a las afueras de una casa, abandonado sobre un taburete.

Todo parece indicar que el mensaje fue escrito por un niño o una niña de esta colonia ubicada al sur de la ciudad, víctima de violencia doméstica. A pesar de que las intensas lluvias de los últimos días se encargaron de borrar parte del mensaje, se puede leer perfectamente la súplica del pequeño o pequeña, quien en este periodo vacacional expresó su sentir en una pizarra.

“Mamá te quería decir que ya estoy harto de que me pegues, ya déjame me duele tus pinches cinturajasos. Ya mamá quiero que ya no me des cintarazos” sentencia el menor.

Muy cerca de donde se encontraba el pintarrón hay una tienda de abarrotes, pero la encargada señaló que desconoce de quién es el mensaje, ya que son muchos los niños que viven en esta colonia de la ciudad de León.

El niño dejó el mensaje en plena calle.

El mensaje pudo haber sido abandonado en la calle de manera intencional por parte del niño o niña maltratado, con la esperanza de que alguna persona acuda en su ayuda.

El año pasado, el DIF León recibió más de 107 denuncias de niños que han sufrido violencia intrafamiliar según un informe de la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar del sistema DIF León.

Dentro de estos casos registrados durante el 2018, se lograron recuperar 132 niños a través de una orden que un juez otorga al DIF para la representación del niño y posteriormente resguardarlo en Centros de Asistencia Social o ‘casas hogar’.