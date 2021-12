¿Ya no detectan tu huella dactilar? Uso de gel antibacterial podría ser la razón

La huella dactilar es común para trámites personales o financieros, en León varias personas se han visto en problemas porque no es detectada su huella dactilar (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

León-. Además del riesgo que implica contagiarse del covid-19 y de extremar medidas a cada lugar que nos desplazamos, un nuevo cuidado alerta a los leoneses: que la huella dactilar se borre por el exceso de uso de gel antibacterial.

En las filas para realizar trámites bancarios o personales, leoneses se han enfrentado a pasar su dedo varias veces por la máquina que identifica su huella. "Me tomaron las huellas y no registraba", dice César, de 50 años, quien tuvo que esperar a que su trámite avanzara por ese peculiar detalle.

"Me dijo la señorita (que atiende) que es por el gel antibacterial. Una señora hace días me dijo que casi no tenía huellas porque trabajaba con químicos para hacer el aseo y se le borraban".

El uso de huellas dactilares es común para "checar" la entrada a los trabajos, también para realizar trámites personales o financieros. Y el uso de gel antibacterial se volvió un requisito de entrada a cualquier lugar: al supermercado, al trabajo, a los festivales, conciertos, eventos, etc. A un año y ocho meses de la pandemia las personas lo usan hasta más de tres veces al día.

La dermatóloga peruana María Luisa Téllez habló del tema en 2020 para Perú 21, afirmando que este tipo de limpiadores son perjudiciales para la piel y van maltratándola con el tiempo porque no respetan el PH (Potencial Hidrógeno que mide el grado de acidez de una disolución), con esto se "resecan" las capas superficiales de la piel, provocando que las huellas no sean reconocidas fácilmente.

"Al ser germicidas, van eliminando la flora normal que protege la piel" , la doctora asegura que con el tiempo la piel se va irritando, en este y podría llegar a causar dermatitis e inflamación.

"Si no se repara adecuadamente, la piel que sale ´nueva´ es imperfecta y tiende a engrosar para protegerse. Por ello, las huellas dactilares pueden ´borrarse´", señala.

La especialista precisa que lo ideal sería lavarse las manos con agua y jabón neutro, en lugar de usar gel antibacterial.

"Los geles antibacteriales causan irritación y, en efecto, pueden causar alergias y dermatitis. Lo menos irritante y que conserva las reglas no contaminantes es el lavado de manos".

Los productos más irritantes, de acuerdo con la entrevista a la dermatóloga, son los productos oxidantes como desinfectantes o decolorantes, además de los germicidas y alcoholes.

